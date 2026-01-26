Menu
DEPOIMENTOS

Diretor do BRB fica em silêncio ao depor à PF sobre compra do Master

Oitivas ocorrem por determinação do ministro Dias Toffoli

Redação

Por Redação

26/01/2026 - 21:45 h

Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB).
Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). -

A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira, 26, uma nova rodada de depoimentos no Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da investigação que apura a compra de ativos do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). As oitivas ocorrem por determinação do ministro Dias Toffoli, relator do caso.

O primeiro a prestar depoimento nesta segunda-feira foi Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB. Ele respondeu às perguntas dos investigadores, mas o conteúdo do depoimento não foi divulgado em razão do sigilo processual.

Leia Também:

Banco Master: Lula se irrita e defende saída de Toffoli do STF
Dono do Master admite plano de negócio 100% baseado no FGC
Governador diz que ex-presidente do BRB tratou de compra do Banco Master

Na sequência, estavam previstos os depoimentos de empresários ligados ao conglomerado do Banco Master e de executivos da instituição. Entre eles, Alberto Felix de Oliveira, superintendente executivo de Tesouraria do Master, que optou por permanecer em silêncio, exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si.

A agenda de depoimentos prossegue nesta terça-feira, 27, com a oitiva de mais quatro investigados, incluindo dirigentes do BRB e do Banco Master, além de sócios da instituição financeira, alguns deles por videoconferência.

Suspeita

A investigação apura suspeitas de irregularidades na negociação de carteiras de crédito envolvendo o BRB e o Banco Master, com possíveis crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

O caso tramita no STF em razão da existência de investigado com prerrogativa de foro, que seria um deputado federal. As suspeitas de envolvimento do parlamentar, entretanto, ainda não se confirmaram.

