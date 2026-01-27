Menu
ESPORTES
Vitória confirma parcial de 20 mil pessoas para estreia na Série A

Leão da Barra encara o Remo nesta quarta-feira, 28

João Grassi

Por João Grassi

27/01/2026 - 16:51 h

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão -

Mesmo com a derrota no clássico Ba-Vi, a torcida do Vitória vai marcar presença em peso na estreia pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 28, às 19h, contra o Remo, no Barradão. O Leão confirmou que mais de 20 mil rubro-negros já estão garantidos na partida.

Através de postagem nas redes sociais, o Vitória divulgou o número de torcedores que realizaram check-in até a tarde desta terça, 27. Com isso, mais rubro-negros ainda podem comparecer ao jogo no Estádio Manoel Barradas e a expectativa é de arquibancadas lotadas.

Os ingressos são vendidos on-line pelo site da Ingresso S.A e nos seguintes pontos físicos: as lojas oficiais do clube nos shoppings da Bahia (antigo Iguatemi), Bela Vista, Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte, além da loja do Barradão. No dia do jogo, a bilheteria do próprio estádio fica aberta das 14h às 20h.

Leia Também:

Vitória mira contratação de campeão do Brasileirão e da Libertadores
Adversário do Vitória na Série A deve R$ 6 milhões a jogadores e comissão
Vitória x Remo: onde assistir e prováveis escalações
Alta no Sou Mais Vitória

Na última segunda, 26, o Vitória alcançou o número expressivo de 42 mil sócios no programa Sou Mais Vitória (SMV). O clube estabeleceu como meta atingir os 50 mil associados e realizou ações especiais para a torcida, como a 'Semana do Sócio'.

Já nesta tarde de terça, o Leão anunciou o retorno do ídolo Marinho e fará a apresentação do atacante durante a noite, no Shopping Paralela, local onde outros reforços também apresentados oficialmente.

campeonato brasileiro check-in EC Vitória 2026

x