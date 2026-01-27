Menu
ESPORTES
CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória x Remo: onde assistir e prováveis escalações

Partida será disputada na quarta-feira, 28, no Barradão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

27/01/2026 - 13:36 h

Time do Vitória em campo
Time do Vitória em campo -

O Campeonato Brasileiro já está para começar. O Vitória encara a equipe do Remo, que retorna à elite do futebol brasileiro após 31 anos, em uma partida que pode manter o ânimo do Colossal em alto nível e começar a agenda nacional com o pé direito.

Os times entram em campo com a moral diferente. O Vitória volta ao Barradão após perder o clássico Ba-Vi para o seu maior rival, o Bahia, enquanto o Remo vem de um triunfo contra a equipe do Bragantino do Pará, pelo Campeonato Paraense.

Ficha técnica

Vitória x Remo

Onde assistir

A partida que está marcada para às 19h desta quarta-feira, 28, será transmitida pelo canal de Streaming PREMIERE. Não haverá transmissão para a TV aberta.

Prováveis escalações

  • Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Zé Marcos, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
  • Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Arbitragem:

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
  • Árbitro Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
  • Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
  • AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)
  • AVAR2: Rafael Traci (SC)
  • Inspetor: Antonio Pereira da Silva (GO)
  • Assessor: Ana Karina Marques Valentin (PE)

