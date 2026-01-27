CAMPEONATO BRASILEIRO
Vitória x Remo: onde assistir e prováveis escalações
Partida será disputada na quarta-feira, 28, no Barradão
Por Valdomiro Neto
O Campeonato Brasileiro já está para começar. O Vitória encara a equipe do Remo, que retorna à elite do futebol brasileiro após 31 anos, em uma partida que pode manter o ânimo do Colossal em alto nível e começar a agenda nacional com o pé direito.
Os times entram em campo com a moral diferente. O Vitória volta ao Barradão após perder o clássico Ba-Vi para o seu maior rival, o Bahia, enquanto o Remo vem de um triunfo contra a equipe do Bragantino do Pará, pelo Campeonato Paraense.
Ficha técnica
Vitória x Remo
Onde assistir
A partida que está marcada para às 19h desta quarta-feira, 28, será transmitida pelo canal de Streaming PREMIERE. Não haverá transmissão para a TV aberta.
Prováveis escalações
- Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Zé Marcos, Camutanga, Ricielli e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
- Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.
Arbitragem:
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Árbitro Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)
- Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)
- VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
- AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)
- AVAR2: Rafael Traci (SC)
- Inspetor: Antonio Pereira da Silva (GO)
- Assessor: Ana Karina Marques Valentin (PE)
