Vitória mira contratação de campeão do Brasileirão e da Libertadores

Tchê Tchê pelo Vasco - Foto: Matheus Lima I Vasco

O mercado da bola está a todo vapor, e o Vitória não dá indícios de que terminou suas movimentações. Agora, o monitoramento do clube colocou no radar o nome de Tchê Tchê, volante de 33 anos do Vasco da Gama.

Até então, ao que tudo indica, não há veto do clube carioca para uma eventual liberação, segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa. Assim, o avanço das conversas pode acontecer ainda nesta janela, reforçando o elenco rubro-negro para 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na temporada atual, Tchê Tchê entrou em campo com o Vasco em todas as partidas, sendo titular contra Boavista e Nova Iguaçu. Agora, Vasco e Vitória adentram a temporada do Brasileirão, que começa para o Leão da Barra nesta quarta-feira, 28, às 19h, contra o Remo, no Barradão.

Quem é Tchê Tchê

Danilo das Neves Pinheiro, o Tchê Tchê, iniciou a carreira no Audax-SP e ganhou projeção nacional em 2016, quando foi vice-campeão paulista e destaque da equipe. O desempenho o levou ao Palmeiras, onde conquistou os Brasileiros de 2016 e 2018, sendo eleito melhor volante em sua primeira temporada.

Depois, teve passagem pelo Dínamo de Kiev, com título da Supercopa da Ucrânia, retornou ao Brasil para defender o São Paulo e, em seguida, viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira no Atlético-MG, integrando a Tríplice Coroa de 2021 (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil).

Em 2022, foi para o Botafogo e encerrou 2024 campeão do Brasileirão e da Libertadores, antes de acertar com o Vasco em 2025.