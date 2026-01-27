Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSFERÊNCIAS

Vitória mira contratação de campeão do Brasileirão e da Libertadores

Tchê Tchê, volante de 33 anos, defende o Vasco da Gama

Marina Branco

Por Marina Branco

27/01/2026 - 15:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tchê Tchê pelo Vasco
Tchê Tchê pelo Vasco -

O mercado da bola está a todo vapor, e o Vitória não dá indícios de que terminou suas movimentações. Agora, o monitoramento do clube colocou no radar o nome de Tchê Tchê, volante de 33 anos do Vasco da Gama.

Até então, ao que tudo indica, não há veto do clube carioca para uma eventual liberação, segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa. Assim, o avanço das conversas pode acontecer ainda nesta janela, reforçando o elenco rubro-negro para 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Adversário do Vitória na Série A deve R$ 6 milhões a jogadores e comissão
Vitória x Remo: onde assistir e prováveis escalações
Vitória encaminha contratação de atacante que se destacou no futebol europeu

Na temporada atual, Tchê Tchê entrou em campo com o Vasco em todas as partidas, sendo titular contra Boavista e Nova Iguaçu. Agora, Vasco e Vitória adentram a temporada do Brasileirão, que começa para o Leão da Barra nesta quarta-feira, 28, às 19h, contra o Remo, no Barradão.

Quem é Tchê Tchê

Danilo das Neves Pinheiro, o Tchê Tchê, iniciou a carreira no Audax-SP e ganhou projeção nacional em 2016, quando foi vice-campeão paulista e destaque da equipe. O desempenho o levou ao Palmeiras, onde conquistou os Brasileiros de 2016 e 2018, sendo eleito melhor volante em sua primeira temporada.

Depois, teve passagem pelo Dínamo de Kiev, com título da Supercopa da Ucrânia, retornou ao Brasil para defender o São Paulo e, em seguida, viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira no Atlético-MG, integrando a Tríplice Coroa de 2021 (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil).

Em 2022, foi para o Botafogo e encerrou 2024 campeão do Brasileirão e da Libertadores, antes de acertar com o Vasco em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2026 Contratação mercado da bola tchê tchê vasco da gama vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tchê Tchê pelo Vasco
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Tchê Tchê pelo Vasco
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Tchê Tchê pelo Vasco
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Tchê Tchê pelo Vasco
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x