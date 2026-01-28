RODADA FINAL
Barcelona, Real, PSG e City: veja onde assistir à Champions League
Última rodada da fase de liga da Champions League terá 18 jogos simultâneos nesta quarta-feira, 28
Por Redação
A fase de liga da Champions League chega ao fim nesta quarta-feira, 28, com um cenário de total indefinição na briga pelas vagas diretas às oitavas de final. A oitava e última rodada será disputada com 18 partidas simultâneas, todas com início às 17h, marcando o encerramento desta etapa da competição.
Até o momento, apenas dois clubes já garantiram presença no G-8 da tabela: o Arsenal, líder com 21 pontos, e o Bayern de Munique, que aparece na segunda colocação, com 18. As outras seis vagas seguem abertas e são disputadas por treze equipes, o que aumenta a expectativa para uma rodada decisiva e repleta de confrontos diretos.
Entre os times que ainda brigam por classificação direta estão gigantes do futebol europeu como Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Manchester City. Todos entram em campo pressionados por resultados positivos para evitar o caminho mais longo dos playoffs.
Com o encerramento da rodada final, a Uefa realizará na próxima sexta-feira, 30, o sorteio dos confrontos dos playoffs da Champions League, etapa que definirá os últimos classificados às oitavas de final.
Jogos da Champions League nesta quarta-feira, 28:
- Ajax x Olympiacos – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Arsenal x Kairat – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Athletic Bilbao x Sporting – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Bayer Leverkusen x Villarreal – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Barcelona x Copenhague – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Benfica x Real Madrid – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da TNT e HBO Max)
- Bodo/Glimt x Atlético de Madrid – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Borussia Dortmund x Inter de Milão – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Club Brugge x Olympique de Marseille – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Eintracht Frankfurt x Tottenham – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Liverpool x Qarabag – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Manchester City x Galatasaray – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Monaco x Juventus – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Napoli x Chelsea – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Pafos x Slavia Praga – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Paris Saint-Germain x Newcastle – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da Space e HBO Max)
- PSV x Bayern de Munique – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
- Union Saint-Gilloise x Atalanta – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
