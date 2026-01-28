Menu
RODADA FINAL

Barcelona, Real, PSG e City: veja onde assistir à Champions League

Última rodada da fase de liga da Champions League terá 18 jogos simultâneos nesta quarta-feira, 28

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 7:43 h

Gigantes em campo na Champions
Gigantes em campo na Champions -

A fase de liga da Champions League chega ao fim nesta quarta-feira, 28, com um cenário de total indefinição na briga pelas vagas diretas às oitavas de final. A oitava e última rodada será disputada com 18 partidas simultâneas, todas com início às 17h, marcando o encerramento desta etapa da competição.

Até o momento, apenas dois clubes já garantiram presença no G-8 da tabela: o Arsenal, líder com 21 pontos, e o Bayern de Munique, que aparece na segunda colocação, com 18. As outras seis vagas seguem abertas e são disputadas por treze equipes, o que aumenta a expectativa para uma rodada decisiva e repleta de confrontos diretos.

Entre os times que ainda brigam por classificação direta estão gigantes do futebol europeu como Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea e Manchester City. Todos entram em campo pressionados por resultados positivos para evitar o caminho mais longo dos playoffs.

Com o encerramento da rodada final, a Uefa realizará na próxima sexta-feira, 30, o sorteio dos confrontos dos playoffs da Champions League, etapa que definirá os últimos classificados às oitavas de final.

Jogos da Champions League nesta quarta-feira, 28:

  • Ajax x Olympiacos – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Arsenal x Kairat – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Athletic Bilbao x Sporting – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Bayer Leverkusen x Villarreal – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Barcelona x Copenhague – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Benfica x Real Madrid – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da TNT e HBO Max)
  • Bodo/Glimt x Atlético de Madrid – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Borussia Dortmund x Inter de Milão – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Club Brugge x Olympique de Marseille – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Eintracht Frankfurt x Tottenham – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Liverpool x Qarabag – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Manchester City x Galatasaray – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Monaco x Juventus – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Napoli x Chelsea – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Pafos x Slavia Praga – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Paris Saint-Germain x Newcastle – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da Space e HBO Max)
  • PSV x Bayern de Munique – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)
  • Union Saint-Gilloise x Atalanta – 17h (transmissão ao vivo e exclusiva da HBO Max)

