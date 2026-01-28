Menu
ESPORTES
SELEÇÃO BRASILEIRA

CBF planeja amistoso no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026

Partida servirá como preparação final para o mundial

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 6:24 h

CBF planeja amistoso da Seleção no Maracanã antes da Copa 2026
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avança no planejamento final da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo e negocia a realização de um amistoso contra o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã. A ideia é que este seja o último compromisso da equipe em solo brasileiro antes do embarque para os Estados Unidos, marcado para o dia 1º de junho.

Para viabilizar a partida no principal estádio do Rio de Janeiro, a CBF trabalha nos bastidores para alterar a data do confronto entre Flamengo e Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, com mando rubro-negro, está inicialmente agendado exatamente para 31 de maio, o que geraria conflito com o amistoso da Seleção.

O confronto diante do Panamá serviria como etapa final de preparação antes da estreia no Mundial. A equipe panamenha disputará a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após a participação em 2018, e integra o Grupo L, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Antes disso, a Seleção comandada por Carlo Ancelotti já tem dois amistosos confirmados para março, ambos nos Estados Unidos: contra a França, em Boston, e diante da Croácia, em Orlando.

Além do duelo contra o Panamá, a CBF ainda mantém a expectativa de confirmar um amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, também em território norte-americano, conforme informação divulgada anteriormente pela ESPN.

O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, enfrentando o Marrocos. Pelo Grupo C, a Seleção encara ainda o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho, fechando a fase de grupos da competição.

x