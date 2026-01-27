Menu
ESPORTES
JOGADOR E TORCEDOR

Marinho revela ter assinado streaming para assistir Vitória na Série C

Atacante retornou ao Leão da Barra após 10 anos

João Grassi

Por João Grassi

27/01/2026 - 22:48 h

Marinho durante sua apresentação
Marinho durante sua apresentação

De volta ao Vitória após 10 anos da sua meteórica primeira passagem, Marinho ficou bastante emocionado durante sua apresentação nesta terça-feira, 27, no Shopping Paralela. Em entrevista coletiva, o atacante revelou ter assistido jogos do Leão na Série C de 2022, quando o clube viveu um dos piores momentos na sua história recente.

Em sua fala, Marinho detalhou que chegou a assinar o aplicativo de streaming DAZN, que transmitia as partidas da Terceira Divisão naquela temporada. A plataforma era alvo de críticas constantes de torcedores de diversos clubes, mas o atacante não podia perder os jogos do seu time do coração.

"A minha emoção aqui é porque eu virei torcedor desse clube. Eu baixei o aplicativo do DAZN pra ver esse time na Série C. Às vezes eu chegava em casa e pensava assim: 'Vou olhar o jogo dos caras porque esse é meu time'", revelou.

Marinho sempre fez questão de deixar claro o quanto é identificado com o Vitória. O ídolo rubro-negro afirmou que todos os jogadores torcem para algum clube, mas que a grande maioria prefere esconder os sentimentos para não se expor.

“Todo jogador tem seu clube, mas ninguém deixa explícito isso. Eu sempre deixei explícito isso. Nunca foi dinheiro. Eu falei assim: 'Eu espero que o clube faça uma proposta pra mim um dia, pra eu voltar pra minha casa. Não é dinheiro, é amor mesmo”, acrescentou.

Pronto para jogar

Além das declarações, Marinho também se mostrou pronto fisicamente para estar em campo pelo Leão, já no duelo contra o Remo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, pela primeira rodada do Brasileirão. Ele está regularizado no BID e pode atuar normalmente se for relacionado.

Apresentação EC Vitória 2026 entrevista Marinho

x