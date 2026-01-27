Menu
ESPORTES

Marinho é registrado no BID e pode reestrear pelo Vitória em 2026

Atacante foi anunciado oficialmente pelo Leão nesta terça-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/01/2026 - 19:18 h

Anunciado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira, 27, o atacante Marinho foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode entrar em campo peo Rubro-Negro.

O jogador, portanto, já fica à disposição do técnico Jair Ventura para a estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, marcada para esta quarta-feira, 27, às 19h, contra o Remo, no Barradão. Apesar disso, a sua presença ainda não está garantida, já que o atleta está há mais de três meses sem atuar.

Imagem ilustrativa da imagem Marinho é registrado no BID e pode reestrear pelo Vitória em 2026
| Foto: Divulgação

Marinho esteve em campo pela última vez no dia 18 de outubro, na derrota por 1 a 0 do Fortaleza contra o Cruzeiro, no Mineirão. O atacante ainda sofreu cum uma entorse no tornozelo, ficou afastado por mais de um mês e retornou aos treinamentos em dezembro.

De volta ao Vitória após 10 anos, Marinho fez 43 jogos no Rubro-Negro pela sua primeira passagem, marcou 21 gols e distribuiu seis assistências — contribuindo com a permanência do Leão na Série A do Brasileirão.

Tags:

ecvitória Marinho

x