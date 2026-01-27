Mais reforços? Diretor de futebol detalha negociações do Vitória

- Foto: Divulgação

Mesmo com oito contratações já confirmadas em 2026, o Vitória segue no mercado de transferências em busca de atletas para fortalecer o elenco, principalmente no setor ofensivo.

Em entrevista coletiva realizada durante a apresentação do atacante Marinho no Shopping Paralela, na noite desta terça-feira, 27, o diretor de futebol do Rubro-Negro Baiano, Sérgio Papellin, detalhou as negociações que o Leão tem engatilhadas neste momento.

Derik Lacerda

Em busca de um atacante para disputar posição com Renato Kayzer após a lesão do uruguaio Renzo López, o Leão sondou a situação de Derik Lacerda, de 26 anos, que pertence ao Cuiabá, mas esteve emprestado ao Sport em 2025. Segundo o dirigente, os valores podem ser um entrave para o avanço da negociação.

“A gente sondou com o Cuiabá, é um jogador caro que está bem procurado no mercado, mas estamos conversando para ver a possibilidade. Camisa 9 quem tem não quer se desfazer, mas é um atleta de muita qualidade”, declarou Papellin.

O diretor de futebol afirmou, no entanto, que o jogador está fora de ritmo e precisaria de um período de adaptação antes de poder ajudar a equipe.

Lucas Silva

Além dele, o Leão demonstrou interesse na contratação de Lucas Silva, atacante de beirada de 26 anos que atua no FC Seoul, clube da Coreia do Sul. O dirigente destacou a importância de acelerar as negociações, visto que o Vitória estreia no Brasileirão já nesta quarta-feira, 28, contra o Remo, no Barradão.

“É um jogador que está fora do Brasil e querendo voltar. Temos chances de efetivar a vinda dele e estamos entrando em contato com o clube para acertar o mais rápido possível, já que amanhã começa o Campeonato Brasileiro contra um adversário direto que investiu muito, o Remo contratou muito jogador.”, explicou o diretor.

Tchê Tchê e David

O diretor de futebol revelou também o motivo que levou ao fim das negociações pela contratação do atacante David, de 30 anos, revelado pelo Vitória e que atualmente defende as cores do Vasco. “Se o Vasco quisesse emprestar, como queria, a gente aceitava, mas o empresário queria um contrato de três anos e decidimos desistir do negócio”, disse Papellin.

O dirigente também comentou que o interesse do Leão pelo meio-campista Tchê Tchê, de 33 anos, já existia desde o ano passado, mas o Vasco não liberou o jogador à época. O Vitória monitora a situação do jogador.