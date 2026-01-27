Marinho se declara ao Vitória após retorno: "Nunca pensei em salário"

- Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Não faltaram declarações de amor na apresentação oficial de Marinho no Vitória. Diante de uma multidão no Shopping Paralela, o atacante iniciou se desculpando pelo atraso, agradeceu ao companheiro Erick por ceder a camisa 7 e se mostrou pronto fisicamente para entrar em campo logo, até mesmo amanhã se possível.

O Rubro-Negro encara o Remo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão. O jogador de 35 anos citou o nome registrado no BID da CBF e brincou ao pedir para estar em campo para o "professor" Jair Ventura.

"O meu pensamento sempre é jogo a jogo. Na verdade, a minha maior vontade é poder botar a camisa logo e jogar. Meu nome saiu no BID aí e o professor ainda poderia... né? Então só pra deixar claro, amanhã tem jogo, mas é o professor que define, é o professor que escolhe, mas a gente sempre se coloca à disposição. (...) Faz parte, a nossa profissão resume-se à alta intensidade e é normal se lesionar, mas a minha última lesão foi no tornozelo, e não algo muscular. Tenho uma fisiologia e uma preparação muito boa", comentou o atacante.

Eu não vim pra ser estrela do clube, eu vim pra ser mais um torcedor dentro de campo que vai correr, que irá honrar essa camisa e o peso dela. Marinho

Quem também celebrou a chegada do atacante foi o diretor de futebol Sérgio Papellin. O executivo detalhou o acordo do atleta, que inclui bônus por produtividade e "ganhando a metade que ganhava no Fortaleza".

"Ele acertou com a gente ganhando a metade que ganhava no Fortaleza, com alguns bônus de produção e produtividade. A gente confia que ele pode render por que ele demonstrou muito amor pelo clube e vontade de jogar pelo Vitória nesta temporada", disse o dirigente.



Uma multidão compareceu no Shopping Paralela para presenciar o retorno de Marinho. O atacante agradeceu à torcida pelo apoio e deixou claro que "em nenhum momento" hesitou em aceitar a proposta do Leão.

"Essa massa que vem e mostra o carinho por mim e principalmente por esse clube, então antes de mais nada é agradecer a todos que esperaram, desculpa a demora também, eu estava treinando e acabei demorando um pouquinho, mas quero agradecer a todos que estão aqui. Em nenhum momento eu hesitei, o Papellin até falou aí, que estavam procurando mais jovens, físicos, eu falei: 'estou jovem, estou bem, me cuido muito'. Ele me conhece já", disse o jogador.

"Na primeira coisa nunca pensei em salário. Na primeira oportunidade, até agradeço o presidente, quando me ofereceu o contrato e falaram assim: 'cara, é isso aí que a gente tem pra te pagar'. Eu falei que eu sou vitória e vou te provar isso. Quando o contrato chegou, eu não pensei que às vezes eu assino, porque eu sou vitória pra caramba. Então hoje eu estou retornando à minha casa. Então é um privilégio, é um orgulho que eu tenho", completou.

Marinho vestiu a camisa 7 durante a sua primeira passagem, em 2016, e desempenhará em campo com a mesma numeração. O atacante Erick cedeu a camisa — em conversa destacada em entrevista coletiva.

"Quero falar aqui sobre essa camisa, mas primeiramente eu quero agradecer um atleta chamado Erick, que me cedeu essa camisa, ele veio para mim e falou assim, irmão, eu quero te entregar essa camisa, pelo que você fez aqui, eu sei da tua história aqui, você é um cara massa e eu quero que você volte a usar essa camisa de novo, esse número no caso", revelou.

"Então eu quero agradecer o Erick aqui que é um menino muito bom, um cara que eu gosto muito e quero agradecer por ter me disponibilizado essa camisa, esse número, então já vou avisar a todos aí que eu vou usar, reviver esse número que é um número que eu gosto muito", concluiu.