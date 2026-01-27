Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE VOLTA!

Ídolo? Marinho surpreende em apresentação no Vitória: "Falta muito"

Atacante disse que não se vê como ídolo e destacou o desejo de fazer ainda mais história no clube

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

27/01/2026 - 21:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Ídolo? Marinho surpreende em apresentação no Vitória: "Falta muito"
-

Bastante emocionado em sua apresentação oficial no Vitória, o atacante Marinho abriu o jogo sobre o seu "status" no clube. De volta após 10 anos de uma passagem histórica, o jogador disse que não se considera um ídolo do Rubro-Negro e destacou seu foco em "aumentar" os números de jogos e gols com a camisa vermelha e preta.

"Como ídolo eu acho que não, eu recebo esse carinho massa da nossa torcida, mas eu acho que falta muito ainda, sinceramente, eu sendo campeão de expressão aqui, eu tenho certeza que aí sim, mas diante disso eu vejo muitos na minha frente e eu tento cada vez mais fazer que essa história seja reescrita novamente. Tem alguns números e eu quero aumentar esses números aí, de jogos, de gols, é o que eu mais quero", afirmou o atleta diante de multidão no Shopping Paralela.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em meio à trend do desafio dos dez anos que tem viralizado nas redes sociais neste início de 2026, tanto Marinho quanto Vitória mudaram bastante nesta década que se passou após a saída do atleta ao fim de 2016. Marinho destacou o crescimento do clube nos últimos anos e afirmou que viu "muitas coisas mudarem".

Vários lugares que eu já passei não tem estrutura que o esporte do Vitória tem
Marinho

Leia Também:

Mais reforços? Diretor de futebol detalha negociações do Vitória
Marinho se declara ao Vitória após retorno: "Nunca pensei em salário"
Marinho é registrado no BID e pode reestrear pelo Vitória em 2026

"São 10 anos, 10 anos eu vi muita coisa mudar, desde que eu saí aqui, e cheguei no clube e hoje eu vi a estrutura do clube, o quanto cresceu, o quanto teve de melhorias, eu acho que dessa parte às vezes muita gente não fala, mas eu vi muitas coisas mudar, então a estrutura do clube hoje está maravilhosa.

Além das declarações, Marinho também se mostrou pronto fisicamente para estar em campo pelo Leão, já no duelo contra o Remo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, pela primeira rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecvitória Marinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x