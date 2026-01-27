Ídolo? Marinho surpreende em apresentação no Vitória: "Falta muito"

- Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Bastante emocionado em sua apresentação oficial no Vitória, o atacante Marinho abriu o jogo sobre o seu "status" no clube. De volta após 10 anos de uma passagem histórica, o jogador disse que não se considera um ídolo do Rubro-Negro e destacou seu foco em "aumentar" os números de jogos e gols com a camisa vermelha e preta.

"Como ídolo eu acho que não, eu recebo esse carinho massa da nossa torcida, mas eu acho que falta muito ainda, sinceramente, eu sendo campeão de expressão aqui, eu tenho certeza que aí sim, mas diante disso eu vejo muitos na minha frente e eu tento cada vez mais fazer que essa história seja reescrita novamente. Tem alguns números e eu quero aumentar esses números aí, de jogos, de gols, é o que eu mais quero", afirmou o atleta diante de multidão no Shopping Paralela.

Em meio à trend do desafio dos dez anos que tem viralizado nas redes sociais neste início de 2026, tanto Marinho quanto Vitória mudaram bastante nesta década que se passou após a saída do atleta ao fim de 2016. Marinho destacou o crescimento do clube nos últimos anos e afirmou que viu "muitas coisas mudarem".

Vários lugares que eu já passei não tem estrutura que o esporte do Vitória tem Marinho

"São 10 anos, 10 anos eu vi muita coisa mudar, desde que eu saí aqui, e cheguei no clube e hoje eu vi a estrutura do clube, o quanto cresceu, o quanto teve de melhorias, eu acho que dessa parte às vezes muita gente não fala, mas eu vi muitas coisas mudar, então a estrutura do clube hoje está maravilhosa.

Além das declarações, Marinho também se mostrou pronto fisicamente para estar em campo pelo Leão, já no duelo contra o Remo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, pela primeira rodada do Brasileirão.