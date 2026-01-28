Menu
ESPORTES
INCIDENTE

Jogadores de gigante inglês sofrem acidente às vésperas da Champions

Dupla se envolve em acidente de carro antes de jogo decisivo

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 6:45 h

Clube confirma que atletas não se feriram e estarão em campo
Clube confirma que atletas não se feriram e estarão em campo -

Às vésperas do duelo decisivo contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League, o Tottenham confirmou que Randal Kolo Muani e Wilson Odobert passaram por um susto fora de campo, mas não sofreram ferimentos. Os dois jogadores se envolveram em um acidente de carro quando viajavam para Frankfurt, na Alemanha, e seguem confirmados para a partida desta quarta-feira, 28.

Em entrevista coletiva, o técnico Thomas Frank tranquilizou torcedores e imprensa ao garantir a presença da dupla no elenco. "Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite", afirmou o treinador.

Eles estão bem
Thomas Frank - técnico do Tottenham

O clube londrino também se manifestou oficialmente, informando que ambos os atletas estão em boas condições e aptos para o confronto válido pela última rodada da fase de liga da Champions League.

CBF planeja amistoso no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026
Marinho revela ter assinado streaming para assistir Vitória na Série C
Ídolo? Marinho surpreende em apresentação no Vitória: "Falta muito"

De acordo com o jornal inglês Watford Observer, o acidente aconteceu na rodovia M25, em Hertfordshire, no Reino Unido. Um dos pneus do veículo em que Kolo Muani viajava estourou, provocando danos consideráveis à Ferrari utilizada pelos jogadores. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o airbag acionado e o para-choque frontal avariado, enquanto os atletas aguardavam atendimento às margens da via.

Dentro de campo, o Tottenham chega à rodada final ocupando a quinta colocação da tabela, com 14 pontos somados. A equipe precisa de um bom resultado diante do Frankfurt para assegurar vaga no G-8 e garantir classificação direta às oitavas de final da competição.

Eintracht Frankfurt e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, 28. A partida marca o encerramento da fase de liga da Champions League.

x