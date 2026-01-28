Jogadores de gigante inglês sofrem acidente às vésperas da Champions

Clube confirma que atletas não se feriram e estarão em campo - Foto: Divulgação

Às vésperas do duelo decisivo contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League, o Tottenham confirmou que Randal Kolo Muani e Wilson Odobert passaram por um susto fora de campo, mas não sofreram ferimentos. Os dois jogadores se envolveram em um acidente de carro quando viajavam para Frankfurt, na Alemanha, e seguem confirmados para a partida desta quarta-feira, 28.

Em entrevista coletiva, o técnico Thomas Frank tranquilizou torcedores e imprensa ao garantir a presença da dupla no elenco. "Eles estão bem. Infelizmente, se envolveram em um pequeno acidente de trânsito. Foi um pneu furado. Eles chegarão aqui um pouco mais tarde esta noite", afirmou o treinador.

O clube londrino também se manifestou oficialmente, informando que ambos os atletas estão em boas condições e aptos para o confronto válido pela última rodada da fase de liga da Champions League.

De acordo com o jornal inglês Watford Observer, o acidente aconteceu na rodovia M25, em Hertfordshire, no Reino Unido. Um dos pneus do veículo em que Kolo Muani viajava estourou, provocando danos consideráveis à Ferrari utilizada pelos jogadores. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o airbag acionado e o para-choque frontal avariado, enquanto os atletas aguardavam atendimento às margens da via.

Dentro de campo, o Tottenham chega à rodada final ocupando a quinta colocação da tabela, com 14 pontos somados. A equipe precisa de um bom resultado diante do Frankfurt para assegurar vaga no G-8 e garantir classificação direta às oitavas de final da competição.

Eintracht Frankfurt e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, 28. A partida marca o encerramento da fase de liga da Champions League.