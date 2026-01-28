Menu
AÇÃO SOCIAL

Campeão mundial convoca atletas para doação de sangue na Hemoba

Ação acontece no Hemóvel e também no Hospital Santo Antônio

Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

Por Téo Mazzoni e Valdomiro Neto

28/01/2026 - 9:37 h | Atualizada em 28/01/2026 - 9:58

Campanha “Esporte Solidário” busca reforçar estoques no verão
A campanha de coleta de sangue “Esporte Solidário: Doando Vida no Verão”, promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) — autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) — em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), está sendo realizada nesta quarta-feira, 28, no Hemóvel, localizado no estacionamento do Estádio de Pituaçu, no Portão Norte 2, das 8h às 17h.

A ação tem como objetivo reforçar os estoques do banco de sangue da Hemoba durante o período do verão, quando há aumento da demanda, especialmente em cidades que recebem festas e festivais. Voltada prioritariamente para o meio esportivo, a iniciativa contou com a presença de Bruno Jacob, atleta campeão mundial de jet ski na categoria moto surf, que conversou com o Portal A TARDE.

Bruno Jacob, atleta campeão mundial de jet ski na categoria moto surf
Bruno Jacob, atleta campeão mundial de jet ski na categoria moto surf | Foto: Valdomiro Neto / Ag. A TARDE

À reportagem, Jacob fez um convite a atletas, praticantes de diversas modalidades esportivas e à população em geral para participarem da campanha. “Eu já faço isso frequentemente e estou aqui hoje reforçando o convite para que vocês também venham participar. Com certeza, você irá salvar vidas com essa ação, e é muito simples”, afirmou.

Venham também, participem, ajudem e salvem vidas
Bruno Jacob - atleta campeão mundial de jet ski

A atleta de tênis Gabriela Balalá, de 17 anos, afirmou à reportagem que, desde muito cedo na carreira esportiva, aprendeu a importância da saúde e da manutenção de hábitos saudáveis. Segundo ela, o esporte vai além da competição e permite influenciar outras pessoas, como ocorre na ação “Esporte Solidário: Doando Vida no Verão”.

atleta de tênis Gabriela Balalá
atleta de tênis Gabriela Balalá | Foto: Valdomiro Neto / Ag. A TARDE

Muita gente não sabe, mas apenas uma bolsa de sangue pode atender de três a quatro pessoas. É um gesto muito empático, que muitas vezes não recebe a devida atenção, seja por falta de informação ou por não ser visto como algo importante”, afirmou a atleta.

Se você pode doar, você pode salvar vidas
Gabriela Balalá - atleta de tênis

Leia Também:

Nova regra da CBF muda valor dos ingressos no Brasileirão; entenda
Barcelona, Real, PSG e City: veja onde assistir à Champions League
Jogadores de gigante inglês sofrem acidente às vésperas da Champions

Também presente na ação, o diretor-geral em exercício da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Diogo Rios, destacou, em entrevista ao Portal A TARDE, que “se o esporte é vida, nada melhor para representar a vida do que a doação de sangue”.

diretor-geral em exercício da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Diogo Rios
diretor-geral em exercício da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Diogo Rios | Foto: Valdomiro Neto / Ag. A TARDE

“A gente sabe da importância do esporte para a saúde e do papel social que ele exerce dentro das comunidades. Este é o nosso segundo ano com essa ação em parceria com a Hemoba. Conseguimos penetrar nessa área de influência do esporte. As próprias federações aderem ao pleito e trazem tanto atletas quanto adeptos das modalidades específicas. E, principalmente, reforçam a ideia de que a doação de sangue precisa ser feita de forma contínua, e não esporádica”, afirmou o dirigente.

Doar sangue salva vidas, mas precisa ser um hábito permanente
Diogo Rios - diretor-geral em exercício da Sudesb

Não existe um mês específico para doar sangue, nem uma data única. Todo dia é dia, todo mês é mês. Durante o ano inteiro, precisamos manter essa chama acesa”, reforçou Diogo Rios.

Quem também falou ao Portal A TARDE foi Vanessa Lago, representante da Hemoba na ação. De acordo com ela, “todos os tipos de sangue são importantes para salvar vidas. Seja A, B ou O, todos são essenciais”.

“Os estoques de sangue da Hemoba precisam estar constantemente abastecidos. Neste período de festas, com muitas pessoas nas estradas, a demanda aumenta, e por isso precisamos reforçar nossos estoques para conseguir atender a população”, reforçou.

Vanessa Lago, representante da Hemoba
Vanessa Lago, representante da Hemoba | Foto: Valdomiro Neto / Ag. A TARDE

Segundo Vanessa, o engajamento dos atletas, especialmente durante o Carnaval e as festas de verão, tem impacto positivo nas campanhas. “Eles dão visibilidade às ações, incentivam as pessoas a comparecerem e estimulam novos doadores a participarem".

Como parte da mobilização, e com o objetivo de atender principalmente os moradores da Cidade Baixa e alunos do projeto Núcleos de Esportes de Lutas e Combate, do Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma, a doação também acontece na unidade da Hemoba no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. O código da ação da Sudesb é 0270 – Esporte Solidário: Doando Vida.

Condições para doar

Podem doar pessoas com idade entre 17 e 69 anos e peso mínimo de 50 kg. Candidatos com 69 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 60 anos. Menores de idade (16 e 17 anos) devem estar acompanhados pelos responsáveis legais.

No momento do atendimento, é necessário apresentar um documento oficial com foto e passar por uma triagem clínica e hematológica, que inclui entrevista sobre condições de saúde, viagens recentes e uso de medicamentos, além de avaliação da temperatura corporal, pulso e pressão arterial. Também é realizada a coleta de uma pequena amostra de sangue para teste de anemia.

O candidato deve estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação, além de estar descansado e em boas condições de saúde. No dia da coleta, não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, nem fumar por pelo menos duas horas antes da doação.

Para o público esportivo, a Hemoba orienta que atletas e demais doadores evitem a prática de atividade física imediatamente antes da doação e por cerca de 12 horas após a coleta, especialmente com o braço utilizado no procedimento.

A unidade móvel da Hemoba tem capacidade para atender simultaneamente até quatro candidatos. A estrutura organizada para receber o público conta com áreas cobertas e atuação conjunta entre os órgãos envolvidos, garantindo conforto, segurança e orientações adequadas. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

