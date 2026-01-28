REGULAMENTO
Nova regra da CBF muda valor dos ingressos no Brasileirão; entenda
Mudança no Manual de Competições limita o preço dos ingressos das torcidas visitantes
Por Redação
Uma das principais novidades do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem início nesta quarta-feira, 28, vai além das quatro linhas e atinge diretamente o torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma mudança nas regras para a cobrança de ingressos destinados à torcida visitante, com impacto direto no valor pago pelos fãs que acompanham seus times fora de casa.
De acordo com o novo Manual de Competições da entidade, o preço do ingresso para o setor visitante não poderá ultrapassar o dobro do valor do ingresso mais barato disponibilizado para a torcida mandante, desconsiderando os preços de meia-entrada. A medida busca padronizar a política de preços e coibir cobranças consideradas abusivas.
“14) Mudança da regra de valor de ingresso ao setor visitante. Antes, por norma prevista no Estatuto do Torcedor (revogado) e no RGC, o ingresso deveria ter valor semelhante ao do setor equivalente do estádio, o que causava diferenças na interpretação do conceito de setor equivalente, permitindo, assim, a cobrança exorbitante ao setor visitante. Sendo assim, foi estipulado o valor máximo do ingresso cobrado ao visitante como o dobro do valor mais barato cobrado ao mandante, desconsiderando-se o valor da meia-entrada".
A alteração passa a valer para todas as competições organizadas pela CBF e surge como resposta às distorções registradas em partidas de grande apelo, nas quais torcedores visitantes frequentemente enfrentavam preços elevados para acessar os estádios.
Além da mudança na política de ingressos, a estreia do Brasileirão também marca a implementação de outras atualizações previstas no Manual de Competições, reforçando o compromisso da entidade em aprimorar a organização e a experiência do público ao longo da temporada.
