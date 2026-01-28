Nova regra da CBF muda valor dos ingressos no Brasileirão; entenda

Nova regra da CBF muda valor dos ingressos para torcidas visitantes - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Uma das principais novidades do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem início nesta quarta-feira, 28, vai além das quatro linhas e atinge diretamente o torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma mudança nas regras para a cobrança de ingressos destinados à torcida visitante, com impacto direto no valor pago pelos fãs que acompanham seus times fora de casa.

De acordo com o novo Manual de Competições da entidade, o preço do ingresso para o setor visitante não poderá ultrapassar o dobro do valor do ingresso mais barato disponibilizado para a torcida mandante, desconsiderando os preços de meia-entrada. A medida busca padronizar a política de preços e coibir cobranças consideradas abusivas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“14) Mudança da regra de valor de ingresso ao setor visitante. Antes, por norma prevista no Estatuto do Torcedor (revogado) e no RGC, o ingresso deveria ter valor semelhante ao do setor equivalente do estádio, o que causava diferenças na interpretação do conceito de setor equivalente, permitindo, assim, a cobrança exorbitante ao setor visitante. Sendo assim, foi estipulado o valor máximo do ingresso cobrado ao visitante como o dobro do valor mais barato cobrado ao mandante, desconsiderando-se o valor da meia-entrada".

A alteração passa a valer para todas as competições organizadas pela CBF e surge como resposta às distorções registradas em partidas de grande apelo, nas quais torcedores visitantes frequentemente enfrentavam preços elevados para acessar os estádios.

Além da mudança na política de ingressos, a estreia do Brasileirão também marca a implementação de outras atualizações previstas no Manual de Competições, reforçando o compromisso da entidade em aprimorar a organização e a experiência do público ao longo da temporada.