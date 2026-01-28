Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETES DE AÇO

Bahia contrata 6 novas joias para divisão de base; conheça jogadores

O Esquadrão fechou com goleiros, zagueiros e atacantes para Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20

Marina Branco

Por Marina Branco

28/01/2026 - 15:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogadores da base do Bahia no Baianão
Jogadores da base do Bahia no Baianão -

Se no Ba-Vi o Bahia foi consagrado pelo gol de um menino de 17 anos, o clube já pensa no futuro e segue investindo nas divisões de base. Na janela de transferências, o Esquadrão oficializou a chegada de novos reforços para diferentes categorias, reforçando a estratégia de captação precoce e investimento em ativos de longo prazo.

Até então, o Tricolor fechou com goleiros, zagueiros e atacantes que chegam para integrar as equipes Sub-14, Sub-15, Sub-17 e Sub-20 ao longo da temporada de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques estão o goleiro Artur Alves Macachero, campeão estadual no Rio de Janeiro, e o atacante Vitor Hugo Hortenciano, artilheiro de torneio nacional de base, além de nomes que chegam por empréstimo e atletas monitorados em competições relevantes do calendário formativo brasileiro.

Leia Também:

Bahia: Éverton Ribeiro compõe lista seleta da Série A 2026; entenda
Joia de R$ 1 bilhão do Bahia passará por cirurgia; veja prazo de retorno

Goleiro campeão

Contratado junto ao Resende-RJ, Artur Alves Macachero, de 17 anos, chega ao Bahia após se destacar nas duas últimas temporadas pelo clube carioca. O goleiro foi peça fundamental na campanha do título do Campeonato Carioca A2 Sub-17 de 2025, ficando marcado por atuações decisivas em disputas de pênaltis.

Ao longo da competição, defendeu quatro cobranças, sendo três na decisão contra o América e outra em momento decisivo diante do Petrópolis. Artur assinou contrato de três anos e passa a integrar a categoria Sub-17.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Além dele, o Bahia também anunciou Victor Eduardo de Jesus Fonseca, de 14 anos, considerado o melhor goleiro da WD Cup, tradicional torneio Sub-14 disputado no Paraná. O atleta chega do PSTC e firmou vínculo de dois anos, reforçando a equipe Sub-15.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Artilheiro nacional

Outro nome que chama atenção é o atacante Vitor Hugo Hortenciano, de apenas 14 anos. Revelado pelo Inter de Minas, o jovem foi o principal artilheiro do Brasileirinho Sub-14 em 2025, um dos torneios mais importantes da categoria no país.

Canhoto e versátil, Vitor Hugo atua tanto pelos lados do ataque quanto como centroavante, e assinou contrato de três anos para integrar inicialmente as equipes Sub-14 e Sub-15 do Tricolor.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Já para o Sub-20, o clube acertou a chegada de Vitor Gabriel Alves, atacante de 18 anos que se destacou na última edição da Copinha. Revelado pelo Forte-ES e alvo de clubes da elite, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo da categoria.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Empréstimos

O Bahia também venceu a concorrência com o Porto, de Portugal, e acertou o empréstimo do zagueiro Eduardo Riquelme Nunes, de 16 anos, junto ao Coimbra-MG. Canhoto, o defensor chega para integrar o Sub-17.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Outro nome que chega por empréstimo é o atacante Iago Silva dos Reis, de 18 anos, vinculado ao Azuriz e com passagem recente pelo Red Bull Bragantino, onde foi finalista do Brasileirão Sub-20. O jogador reforça o elenco Sub-20 e assina contrato de empréstimo por uma temporada.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia - Base (@basedoesquadrao)

Ficha técnica dos Pivetes de Aço:

Artur Alves Macachero

  • Posição: Goleiro
  • Pé dominante: Destro
  • Último clube: Resende-RJ
  • Contrato: 3 anos
  • Nascimento / Categoria: 16/12/2009 – Sub-17

Eduardo Riquelme Nunes

  • Posição: Zagueiro
  • Pé dominante: Canhoto
  • Último clube: Coimbra-MG
  • Contrato: Empréstimo de 1 ano
  • Nascimento / Categoria: 15/02/2009 – Sub-17

Vitor Hugo Hortenciano

  • Posição: Atacante
  • Pé dominante: Canhoto
  • Último clube: Inter de Minas-MG
  • Contrato: 3 anos
  • Nascimento / Categoria: 13/01/2012 – Sub-14

Iago Silva dos Reis

  • Posição: Atacante
  • Pé dominante: Destro
  • Último clube: Red Bull Bragantino-SP
  • Contrato: Empréstimo de 1 ano
  • Nascimento / Categoria: 01/06/2007 – Sub-20

Victor Eduardo de Jesus Fonseca

  • Posição: Goleiro
  • Pé dominante: Destro
  • Último clube: PSTC
  • Contrato: 2 anos
  • Nascimento / Categoria: 28/03/2011 – Sub-15

Vitor Gabriel Alves

  • Posição: Atacante
  • Pé dominante: Destro
  • Último clube: Forte-ES
  • Contrato: 1 ano
  • Nascimento / Categoria: 16/10/2007 – Sub-20

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Divisões de base Futebol Formativo Jogadores Jovens reforços transferências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores da base do Bahia no Baianão
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Jogadores da base do Bahia no Baianão
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Jogadores da base do Bahia no Baianão
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Jogadores da base do Bahia no Baianão
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x