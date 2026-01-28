Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PONTAPÉ-INICIAL!

É o início! Ex-Bahia marca o primeiro gol do Brasileirão 2026; assista

Redes do Campeonato Brasileiro foram inauguradas com tento do Athletico-PR

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/01/2026 - 20:56 h | Atualizada em 28/01/2026 - 21:14

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017
Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017 -

O árbitro autorizou, o Campeonato Brasileiro está de volta para a edição de 2026 e o primeiro gol desta temporada foi marcado por um velho conhecido da torcida do Bahia. O colombiano Stiven Mendonza abriu o placar para o Athletico-PR em duelo contra o Internacional no Beira-Rio.

Contratado pelo Furacão em julho, o atacante de 33 anos alternou entre a titularidade e o banco de reservas, com 24 jogos disputados. Desde então foram dois gols marcados e duas assistências distribuídas com a camisa rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista o gol marcado contra o Internacional:

Leia Também:

Perto do Bahia? Júnior Santos fica fora de jogo do Galo no Brasileirão
Bahia contrata 6 novas joias para divisão de base; conheça jogadores
Bahia: Éverton Ribeiro compõe lista seleta da Série A 2026; entenda

O gol foi o lance decisivo da partida. O Athletico segurou o resultado até o final da partida e conquistou a primeira vitória no Brasileirão 2026. O Colorado até havia chegado ao empate com gol de Félix Torres, mas a jogada foi anulada pela arbitragem.

Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Mendonza passou pelo Bahia em 2017, quando ganhou o apelido de "Speed" Mendonza em referência à sua velocidade dentro de campo. No Tricolor, o jogador marcou oito gols em 31 jogos e foi importante na conquista do tri-campeonato da Copa do Nordeste, levantado sobre o Sport na final.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2026 ecbahia Mendonza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x