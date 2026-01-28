É o início! Ex-Bahia marca o primeiro gol do Brasileirão 2026; assista

Stiven Mendonza em campo pelo Bahia, em 2017 - Foto: Divulgação | ECBahia

O árbitro autorizou, o Campeonato Brasileiro está de volta para a edição de 2026 e o primeiro gol desta temporada foi marcado por um velho conhecido da torcida do Bahia. O colombiano Stiven Mendonza abriu o placar para o Athletico-PR em duelo contra o Internacional no Beira-Rio.

Contratado pelo Furacão em julho, o atacante de 33 anos alternou entre a titularidade e o banco de reservas, com 24 jogos disputados. Desde então foram dois gols marcados e duas assistências distribuídas com a camisa rubro-negra.

Assista o gol marcado contra o Internacional:

O PRIMEIRO GOL DO BRASILEIRÃO É DO MENDOZA, do ATHLETICO PARANAENSE!



INTERNACIONAL 0x1 ATHLETICO



pic.twitter.com/DNfCnoxdA2 — DataFut (@DataFutebol) January 28, 2026

O gol foi o lance decisivo da partida. O Athletico segurou o resultado até o final da partida e conquistou a primeira vitória no Brasileirão 2026. O Colorado até havia chegado ao empate com gol de Félix Torres, mas a jogada foi anulada pela arbitragem.

Revelado pelo Deportivo Cali, da Colômbia, Mendonza passou pelo Bahia em 2017, quando ganhou o apelido de "Speed" Mendonza em referência à sua velocidade dentro de campo. No Tricolor, o jogador marcou oito gols em 31 jogos e foi importante na conquista do tri-campeonato da Copa do Nordeste, levantado sobre o Sport na final.