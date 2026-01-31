Marcos Felipe é afastado de clube turco por pressão contratual

Marcos Felipe pelo Eyüpspor - Foto: Divulgação I Eyüpspor

Emprestado pelo Bahia ao Eyüpspor até junho de 2026, o goleiro Marcos Felipe, de 29 anos, não vem sendo utilizado no futebol turco - mas o motivo não seria técnico. Apesar de ter chegado como titular e iniciado sua trajetória no clube com boas atuações, o jogador foi retirado das partidas por cobrança da falta de pagamentos decorrentes da prisão do presidente do clube, segundo staff do atleta.

A situação do goleiro teria sido uma consequência decorrente de um escândalo de apostas que atingiu o futebol turco no final de 2025, culminando na prisão de dirigentes, árbitros e outros envolvidos.

Entre os detidos está Murat Ozkaya, presidente do Eyüpspor, além de outras oito pessoas ligadas ao esquema. No mesmo cenário, a Federação Turca de Futebol suspendeu mais de mil jogadores e dezenas de árbitros durante as investigações.

Dívida com o goleiro

Em meio ao caos institucional da prisão do presidente, o Eyüpspor não efetuou pagamentos devidos a Marcos Felipe, segundo o staff do goleiro. Diante do atraso, a equipe turca teria sido notificada, ao passo que o clube efetuou o pagamento.

Segundo o staff, a partir da notificação, o Eyüpspor passou a retirar Marcos Felipe dos jogos como forma de represália, condicionando seu retorno às partidas à assinatura de um contrato definitivo com o clube turco, proposta que o goleiro recusou.

"(O clube está) obrigando ele a assinar um contrato definitivo, coisa que atualmente ele não quer, porque está uma zona sem presidente", afirmou o fonte próxima ao atleta.

A negativa do jogador se dá, principalmente, pela instabilidade administrativa do Eyüpspor, que está sem comando claro após a prisão de seus dirigentes, além do próprio descumprimento contratual envolvendo o atleta, que estaria sem receber débitos que lhe são devidos.

Situação não é técnica

Apesar de rumores que especulam que a falta de Marcos Felipe entre os relacionados do clube seria relacionada ao rendimento do atleta, a equipe afirma que a situação não é técnica em nenhuma instância.

"O motivo dele não estar jogando não é técnico, é uma represália do clube turco. O clube falou: 'faz o seguinte então, Marcos, assina aqui com a gente o definitivo que a gente volta tudo ao normal'. Se ele não assinar, ele não joga. Simples assim", completou pessoa próxima.

A partir daí, o goleiro passou a ser relacionado, mas sem entrar em campo, até deixar de ser incluído até mesmo no banco de reservas, tudo por determinação da diretoria. "O clube se sentiu ofendido pela cobrança, e barrou (o goleiro). Não é uma decisão técnica. É uma ordem de cima", disse.

Sem intenção de assinar um vínculo definitivo nas atuais condições, Marcos Felipe correria o risco de ficar sem atuar até o fim do empréstimo, caso a situação não seja resolvida.

Diante disso, seus representantes trabalham para buscar uma solução antecipada, que pode envolver a rescisão do empréstimo e a saída do jogador ainda nesta janela de transferências, permitindo que ele volte a atuar regularmente.

"O staff do jogador está buscando solucionar a questão para tentar tirar ele de lá antes e aproveitar ainda essa janela. Ele não tem intenção nenhuma de assinar", finalizou o staff.



Crise no futebol turco

A situação do goleiro estaria inserida em um cenário maior de instabilidade no futebol da Turquia. Além das prisões, a TFF suspendeu 149 árbitros e assistentes no início do mês e investiga o envolvimento de atletas de clubes tradicionais como Galatasaray e Besiktas em esquemas de apostas ilegais.

Até o momento, o Eyüpspor não se pronunciou oficialmente sobre o caso.