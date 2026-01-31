"SE NÃO ASSINAR, NÃO JOGA"
Marcos Felipe é afastado de clube turco por pressão contratual
Com prisão do presidente, Marcos Felipe estaria "preso" em clube sem jogar até final de empréstimo
Por Marina Branco
Emprestado pelo Bahia ao Eyüpspor até junho de 2026, o goleiro Marcos Felipe, de 29 anos, não vem sendo utilizado no futebol turco - mas o motivo não seria técnico. Apesar de ter chegado como titular e iniciado sua trajetória no clube com boas atuações, o jogador foi retirado das partidas por cobrança da falta de pagamentos decorrentes da prisão do presidente do clube, segundo staff do atleta.
A situação do goleiro teria sido uma consequência decorrente de um escândalo de apostas que atingiu o futebol turco no final de 2025, culminando na prisão de dirigentes, árbitros e outros envolvidos.
Entre os detidos está Murat Ozkaya, presidente do Eyüpspor, além de outras oito pessoas ligadas ao esquema. No mesmo cenário, a Federação Turca de Futebol suspendeu mais de mil jogadores e dezenas de árbitros durante as investigações.
Dívida com o goleiro
Em meio ao caos institucional da prisão do presidente, o Eyüpspor não efetuou pagamentos devidos a Marcos Felipe, segundo o staff do goleiro. Diante do atraso, a equipe turca teria sido notificada, ao passo que o clube efetuou o pagamento.
Segundo o staff, a partir da notificação, o Eyüpspor passou a retirar Marcos Felipe dos jogos como forma de represália, condicionando seu retorno às partidas à assinatura de um contrato definitivo com o clube turco, proposta que o goleiro recusou.
"(O clube está) obrigando ele a assinar um contrato definitivo, coisa que atualmente ele não quer, porque está uma zona sem presidente", afirmou o fonte próxima ao atleta.
A negativa do jogador se dá, principalmente, pela instabilidade administrativa do Eyüpspor, que está sem comando claro após a prisão de seus dirigentes, além do próprio descumprimento contratual envolvendo o atleta, que estaria sem receber débitos que lhe são devidos.
Situação não é técnica
Apesar de rumores que especulam que a falta de Marcos Felipe entre os relacionados do clube seria relacionada ao rendimento do atleta, a equipe afirma que a situação não é técnica em nenhuma instância.
"O motivo dele não estar jogando não é técnico, é uma represália do clube turco. O clube falou: 'faz o seguinte então, Marcos, assina aqui com a gente o definitivo que a gente volta tudo ao normal'. Se ele não assinar, ele não joga. Simples assim", completou pessoa próxima.
A partir daí, o goleiro passou a ser relacionado, mas sem entrar em campo, até deixar de ser incluído até mesmo no banco de reservas, tudo por determinação da diretoria. "O clube se sentiu ofendido pela cobrança, e barrou (o goleiro). Não é uma decisão técnica. É uma ordem de cima", disse.
Sem intenção de assinar um vínculo definitivo nas atuais condições, Marcos Felipe correria o risco de ficar sem atuar até o fim do empréstimo, caso a situação não seja resolvida.
Diante disso, seus representantes trabalham para buscar uma solução antecipada, que pode envolver a rescisão do empréstimo e a saída do jogador ainda nesta janela de transferências, permitindo que ele volte a atuar regularmente.
"O staff do jogador está buscando solucionar a questão para tentar tirar ele de lá antes e aproveitar ainda essa janela. Ele não tem intenção nenhuma de assinar", finalizou o staff.
Crise no futebol turco
A situação do goleiro estaria inserida em um cenário maior de instabilidade no futebol da Turquia. Além das prisões, a TFF suspendeu 149 árbitros e assistentes no início do mês e investiga o envolvimento de atletas de clubes tradicionais como Galatasaray e Besiktas em esquemas de apostas ilegais.
Até o momento, o Eyüpspor não se pronunciou oficialmente sobre o caso.
