Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"SE NÃO ASSINAR, NÃO JOGA"

Marcos Felipe é afastado de clube turco por pressão contratual

Com prisão do presidente, Marcos Felipe estaria "preso" em clube sem jogar até final de empréstimo

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 16:15 h | Atualizada em 31/01/2026 - 17:42

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Marcos Felipe pelo Eyüpspor
Marcos Felipe pelo Eyüpspor -

Emprestado pelo Bahia ao Eyüpspor até junho de 2026, o goleiro Marcos Felipe, de 29 anos, não vem sendo utilizado no futebol turco - mas o motivo não seria técnico. Apesar de ter chegado como titular e iniciado sua trajetória no clube com boas atuações, o jogador foi retirado das partidas por cobrança da falta de pagamentos decorrentes da prisão do presidente do clube, segundo staff do atleta.

A situação do goleiro teria sido uma consequência decorrente de um escândalo de apostas que atingiu o futebol turco no final de 2025, culminando na prisão de dirigentes, árbitros e outros envolvidos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os detidos está Murat Ozkaya, presidente do Eyüpspor, além de outras oito pessoas ligadas ao esquema. No mesmo cenário, a Federação Turca de Futebol suspendeu mais de mil jogadores e dezenas de árbitros durante as investigações.

Leia Também:

Bahia acerta empréstimo de Kayky ao Corinthians; entenda o movimento
Bahia fecha terceiro empréstimo de Marcos Victor com clube português
Como o Vitória pode ajudar o Bahia a ser líder absoluto do Baianão

Dívida com o goleiro

Em meio ao caos institucional da prisão do presidente, o Eyüpspor não efetuou pagamentos devidos a Marcos Felipe, segundo o staff do goleiro. Diante do atraso, a equipe turca teria sido notificada, ao passo que o clube efetuou o pagamento.

Segundo o staff, a partir da notificação, o Eyüpspor passou a retirar Marcos Felipe dos jogos como forma de represália, condicionando seu retorno às partidas à assinatura de um contrato definitivo com o clube turco, proposta que o goleiro recusou.

"(O clube está) obrigando ele a assinar um contrato definitivo, coisa que atualmente ele não quer, porque está uma zona sem presidente", afirmou o fonte próxima ao atleta.

A negativa do jogador se dá, principalmente, pela instabilidade administrativa do Eyüpspor, que está sem comando claro após a prisão de seus dirigentes, além do próprio descumprimento contratual envolvendo o atleta, que estaria sem receber débitos que lhe são devidos.

Situação não é técnica

Apesar de rumores que especulam que a falta de Marcos Felipe entre os relacionados do clube seria relacionada ao rendimento do atleta, a equipe afirma que a situação não é técnica em nenhuma instância.

"O motivo dele não estar jogando não é técnico, é uma represália do clube turco. O clube falou: 'faz o seguinte então, Marcos, assina aqui com a gente o definitivo que a gente volta tudo ao normal'. Se ele não assinar, ele não joga. Simples assim", completou pessoa próxima.

A partir daí, o goleiro passou a ser relacionado, mas sem entrar em campo, até deixar de ser incluído até mesmo no banco de reservas, tudo por determinação da diretoria. "O clube se sentiu ofendido pela cobrança, e barrou (o goleiro). Não é uma decisão técnica. É uma ordem de cima", disse.

Sem intenção de assinar um vínculo definitivo nas atuais condições, Marcos Felipe correria o risco de ficar sem atuar até o fim do empréstimo, caso a situação não seja resolvida.

Diante disso, seus representantes trabalham para buscar uma solução antecipada, que pode envolver a rescisão do empréstimo e a saída do jogador ainda nesta janela de transferências, permitindo que ele volte a atuar regularmente.

"O staff do jogador está buscando solucionar a questão para tentar tirar ele de lá antes e aproveitar ainda essa janela. Ele não tem intenção nenhuma de assinar", finalizou o staff.

Crise no futebol turco

A situação do goleiro estaria inserida em um cenário maior de instabilidade no futebol da Turquia. Além das prisões, a TFF suspendeu 149 árbitros e assistentes no início do mês e investiga o envolvimento de atletas de clubes tradicionais como Galatasaray e Besiktas em esquemas de apostas ilegais.

Até o momento, o Eyüpspor não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

contrato definitivo crise no futebol escândalo de apostas Eyüpspor futebol turco marcos felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcos Felipe pelo Eyüpspor
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Marcos Felipe pelo Eyüpspor
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Marcos Felipe pelo Eyüpspor
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Marcos Felipe pelo Eyüpspor
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x