Bahia acerta empréstimo de Kayky ao Corinthians; entenda o movimento

Kayky com a camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia acertou o empréstimo do atacante Kayky, de 22 anos, que se junta ao Corinthians até o fim desta temporada. Com pouco espaço no ataque do Esquadrão, o jogador busca uma maior minutagem com a camisa do clube paulista.

O clube baiano, no entanto, não tem a previsão de trazer outro atleta para substituir Kayky, já que apostou pela contratação do uruguaio Kike Olivera no início do ano, além da aposta no desenvolvimento da joia da base Kauê Furquim, ex-Corinthians.

Carreira

Revelado pelo Fluminense, Kayky foi considerado uma das maiores promessas do Brasil nas categorias de base, estreando profissionalmente em 2021. Ao todo, ele defendeu o time principal por seis meses, disputou 37 partidas, fez quatro gols e deu três assistências.

No mesmo ano, o Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta por €10 milhões de euros fixos (R$ 66,5 milhões na cotação da época), mais bônus de até € 11 milhões de euros. Pelo time profissional do City, ele atuou em apenas dois jogos, sendo emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Bahia em 2023.

Em julho de 2023, Kayky vivia um bom momento com a camisa do Tricolor Baiano, mas sofreu uma lesão no ligamento do joelho e precisou tratar a lesão na Inglaterra. Nesse período, ele foi emprestado ao Sparta Rotterdam, da Holanda, onde fez somente jogos, antes de retornar ao Bahia em 2025.

Kayky soma 76 partidas em duas passagens pelo Bahia, com seis gols marcados e 12 assistências, além dos títulos baianos em 2023 e 2025, e da Copa do Nordeste, também no ano passado. O jogador tem contrato com o Tricolor até o fim de 2029.