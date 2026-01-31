Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIVETES DE AÇO

Fredi Lippert reage a Top 5 de Rogério Ceni: "Ego e vontade de vencer"

O jovem zagueiro compõe o grupo selecionado pelo técnico como provável de aparecer no elenco principal em 2026

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 14:13 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor -

Após o primeiro Ba-Vi de 2026, que teve protagonismo de meninos da base, o técnico tricolor Rogério Ceni deixou claro: a tendência é que os Pivetes de Aço apareçam cada vez mais no elenco principal do Bahia, com destaque para um "top 5" de favoritos do professor.

Um deles é o zagueiro Fredi Lippert, uma das promessas da base tricolor que respondeu às recentes declarações do técnico sobre o aproveitamento dos mais jovens na temporada 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia fecha terceiro empréstimo de Marcos Victor com clube português
Como o Vitória pode ajudar o Bahia a ser líder absoluto do Baianão
Bahia x Porto: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Além dele, Ceni destacou Kauê Furquim, Dell, Ruan Pablo e David Martins, que, segundo Fredi, acompanham atentamente o que o comandante diz na imprensa. "A gente fica muito feliz com essa oportunidade que ele nos dá", comentou.

"Ainda mais ele falando para a imprensa, acho que cresce ainda mais nosso ego e nossa vontade de vencer", declarou o jovem zagueiro.

Versatilidade e referências

Além de comentar sobre o grupo, Fredi avaliou seu próprio momento, classificando seu aproveitamento como positivo e demonstrando disposição para atuar em diferentes funções.

Na partida em Feira de Santana, por exemplo, ele foi testado em uma postura mais ofensiva, chegando mais à área adversária. "É algo novo, mas a gente consegue se adaptar em todos os lugares que ele pedir. Se ele precisar, a gente está disposto para fazer o que ele quiser", pontuou.

Com o Bahia ocupando a liderança do Campeonato Baiano, a partida na Fonte Nova contra o Porto pela 6ª rodada do Baianão deve usar muitos jovens do elenco, buscando a consolidação da liderança da tabela com três rodadas de antecedência em relação ao final do torneio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia base do clube campeonato baiano futebol brasileiro jovens talentos Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x