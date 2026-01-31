Fredi Lippert reage a Top 5 de Rogério Ceni: "Ego e vontade de vencer"

Fredi Lippert, jovem revelação da base tricolor - Foto: Divulgação I EC Bahia

Após o primeiro Ba-Vi de 2026, que teve protagonismo de meninos da base, o técnico tricolor Rogério Ceni deixou claro: a tendência é que os Pivetes de Aço apareçam cada vez mais no elenco principal do Bahia, com destaque para um "top 5" de favoritos do professor.

Um deles é o zagueiro Fredi Lippert, uma das promessas da base tricolor que respondeu às recentes declarações do técnico sobre o aproveitamento dos mais jovens na temporada 2026.

Além dele, Ceni destacou Kauê Furquim, Dell, Ruan Pablo e David Martins, que, segundo Fredi, acompanham atentamente o que o comandante diz na imprensa. "A gente fica muito feliz com essa oportunidade que ele nos dá", comentou.

"Ainda mais ele falando para a imprensa, acho que cresce ainda mais nosso ego e nossa vontade de vencer", declarou o jovem zagueiro.

Versatilidade e referências

Além de comentar sobre o grupo, Fredi avaliou seu próprio momento, classificando seu aproveitamento como positivo e demonstrando disposição para atuar em diferentes funções.

Na partida em Feira de Santana, por exemplo, ele foi testado em uma postura mais ofensiva, chegando mais à área adversária. "É algo novo, mas a gente consegue se adaptar em todos os lugares que ele pedir. Se ele precisar, a gente está disposto para fazer o que ele quiser", pontuou.

Com o Bahia ocupando a liderança do Campeonato Baiano, a partida na Fonte Nova contra o Porto pela 6ª rodada do Baianão deve usar muitos jovens do elenco, buscando a consolidação da liderança da tabela com três rodadas de antecedência em relação ao final do torneio.