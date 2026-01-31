Menu
ESPORTES
TRÊS ANOS, TRÊS EMPRÉSTIMOS

Bahia fecha terceiro empréstimo de Marcos Victor com clube português

O zagueiro de 24 anos chegou ao Bahia em 2023 e já passou por Athletico-PR e Ceará

Marina Branco e Téo Mazzoni

Por Marina Branco e Téo Mazzoni

31/01/2026 - 11:37 h

Marcos Victor pelo Bahia
Marcos Victor pelo Bahia -

Tem saída confirmada no Bahia - o zagueiro Marcos Victor, de 24 anos, foi emprestado ao Santa Clara, clube português que disputa a Liga Portugal. O defensor ficará por lá até o final da atual temporada europeia, com contrato válido até o mês de maio.

A negociação foi noticiada inicialmente pelo radialista Marinho Júnior e posteriormente confirmada pelo Portal A Tarde, e marca o terceiro empréstimo de Marcos Victor desde que chegou ao Tricolor.

Marcos Victor no Bahia

Contratado pelo Bahia em 2023, o zagueiro não passou muito tempo defendendo a camisa tricolor. Em três anos no clube, Marcos já havia sido emprestado ao Athletico Paranaense e ao Ceará.

Nesta temporada, o defensor apareceu em campo duas vezes pelo Bahia, clube pelo qual soma 23 jogos e uma assistência.

Situação do Santa Clara

Enquanto o Bahia vem vivendo boa fase, o Santa Clara tem sofrido em Portugal. Após 19 rodadas da primeira divisão portuguesa, a equipe soma 17 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, lutando para se afastar da zona de rebaixamento.

A chegada de Marcos Victor surge como tentativa de reforçar o setor defensivo do clube de Ponta Delgada na reta decisiva da temporada europeia, enquanto o Bahia mantém a estratégia de desenvolver o atleta fora do país.

Bahia empréstimo Liga Portugal Marcos Victor Santa Clara Zagueiro

x