TRÊS ANOS, TRÊS EMPRÉSTIMOS
Bahia fecha terceiro empréstimo de Marcos Victor com clube português
O zagueiro de 24 anos chegou ao Bahia em 2023 e já passou por Athletico-PR e Ceará
Por Marina Branco e Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
Tem saída confirmada no Bahia - o zagueiro Marcos Victor, de 24 anos, foi emprestado ao Santa Clara, clube português que disputa a Liga Portugal. O defensor ficará por lá até o final da atual temporada europeia, com contrato válido até o mês de maio.
A negociação foi noticiada inicialmente pelo radialista Marinho Júnior e posteriormente confirmada pelo Portal A Tarde, e marca o terceiro empréstimo de Marcos Victor desde que chegou ao Tricolor.
Leia Também:
Marcos Victor no Bahia
Contratado pelo Bahia em 2023, o zagueiro não passou muito tempo defendendo a camisa tricolor. Em três anos no clube, Marcos já havia sido emprestado ao Athletico Paranaense e ao Ceará.
Nesta temporada, o defensor apareceu em campo duas vezes pelo Bahia, clube pelo qual soma 23 jogos e uma assistência.
Situação do Santa Clara
Enquanto o Bahia vem vivendo boa fase, o Santa Clara tem sofrido em Portugal. Após 19 rodadas da primeira divisão portuguesa, a equipe soma 17 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, lutando para se afastar da zona de rebaixamento.
A chegada de Marcos Victor surge como tentativa de reforçar o setor defensivo do clube de Ponta Delgada na reta decisiva da temporada europeia, enquanto o Bahia mantém a estratégia de desenvolver o atleta fora do país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes