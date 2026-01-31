Marinho deve estrear pelo Vitória contra o Flamengo no Brasileirão

Marinho pelo Vitória - Foto: Reprodução I X

Depois da calorosa recepção que recebeu da torcida rubro-negra, o próximo encontro de Marinho com o Vitória será em campo - e já tem perspectiva de acontecer. Aos 35 anos, o atacante deve voltar a defender o Leão da Barra em campo contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Marinho não entra em campo desde 18 de outubro de 2025, quando ainda defendia o Fortaleza. Na época, o jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, mas concluiu a temporada recuperado do problema físico.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde então, ficou sem clube, mas manteve a rotina de treinos durante o período de férias para preservar a forma física. Agora integrado ao elenco do Vitória, o atacante cumpre um cronograma específico de recondicionamento físico, com acompanhamento do departamento de performance.

A estreia ainda não tem data confirmada justamente por questões físicas de resposta ao treino, mas deve acontecer no dia 10 de fevereiro, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Lei do ex?

Caso a previsão se confirme, o confronto marcará um reencontro simbólico. Marinho defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023, período em que disputou 60 partidas e conquistou dois títulos de peso, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Marinho pelo Flamengo | Foto: Divulgação I Flamengo

Enquanto Marinho segue em preparação, o Vitória volta a campo neste domingo, às 16h, no Barradão, contra o Barcelona de Ilhéus, pela sexta rodada do Campeonato Baiano, ainda sem contar com o novo reforço.