HOME > ESPORTES
BAIANÃO

Barcelona x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Cajueiro em Feira de Santana

Marina Branco

Por Marina Branco

31/01/2026 - 9:45 h

Vitória no Brasileirão
Vitória no Brasileirão -

Agora é pela vaga no G-4, e o Vitória já tem caminho traçado na busca por ela. Pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, o Leão da Barra encara o Barcelona de Ilhéus neste domingo, 1º, às 16h, na Arena Cajueiro em Feira de Santana.

Para o Rubro-Negro, a partida é essencial - ainda que venha embalado pelo 2 a 0 em cima do Remo na estreia do Brasileirão que prenunciou um ótimo início de temporada para a torcida, o Baianão tem feito o Vitória sofrer.

Leia Também:

Amuleto? Ex-Vitória tenta o 4º acesso seguido à Série A por novo clube
Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais
Internacional anuncia Ex-atacante do Vitória para 2026

Na última rodada, o Leão perdeu para o Bahia, maior rival, e viu a vaga nas semifinais se afastar cada vez mais. Agora, o Vitória tem seis pontos na tabela, uma vitória, três empates e uma derrota, ocupando a sexta posição e dependendo do Barcelona para seguir para a próxima fase.

Já o Barcelona vem vivendo um 2026 de alegrias. Ocupando a segunda posição na tabela, atrás apenas do Bahia, e acumulando oito pontos até então, a meta do clube é se sustentar no G-4 ao longo dos quatro últimos jogos da fase de grupos.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TVE Bahia e no YouTube pela TVE.

Vitória no Brasileirão
Vitória no Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Prováveis escalações

Barcelona de Ilhéus: Pedro; Geo, Vital (c), Bremer e Elivelton; Guimarães, Rhuan, Gianlucas e Hebert; Kaique e Neto. Técnico: Paulo Sales.

Vitória: Yuri Sena; Gean, Diogo Antônio, Ivan Henrique, Edenilson e Felipe Vieira; José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Kike Saverio; Lawan. Técnico: Rodrigo Chagas.

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Nogueira Prado
  • Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos
  • Assistente 2: Paulo de Tarso Bregalda Gussen
  • Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade

arbitragem barcelona de ilhéus campeonato baiano g-4 Transmissão de Jogos vitória

x