Internacional anuncia Ex-atacante do Vitória para 2026

Alerrandro pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Internacional anunciou a contratação do atacante Alerrandro, ex-Vitória, na tarde desta sexta-feira, 30. O centroavante chega ao Beira-Rio em empréstimo junto ao CSKA Mouscou, da Rússia, pelo período de um ano.

Alerrandro fez exames médicos em Dubai, onde o CSKA faz a sua pré-temporada, e foi aprovado em todas as avaliações.

O Inter terá que desembolsar 500 mil euros (R$ 3,1 milhões), com cláusula de compra. Caso vá a campo em 60% dos jogos e anote 15 gols, Alerrando terá que ser contratado pelo Inter por 6,5 milhões de euros (R$ 40,4 milhões). A informação é da ESPN.

O jogador chega para aumentar as opções no ataque do Colorado, que conta com Vitinho, Carbonero e Borré em seu plantel. Alerrandro teve destaque em sua última atuação em solo brasileiro, onde defendeu o Vitória e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 21 gols marcados na edição.

O atacante foi autor do gol considerado o mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2024, além de concorrer ao prêmio Puskas de gol mais bonito do mundo, dentro do período de avaliação.