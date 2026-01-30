Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais

Leão da Barra segue fortalecendo seu setor ofensivo

João Grassi

Por João Grassi

30/01/2026 - 17:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Tarzio
Diego Tarzio -

Após fechar as contratações de Marinho e Pedro Henrique, o Vitória segue em busca de fortalecer seu setor ofensivo. O alvo da vez é o atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, que defende o gigante Independiente.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Leão da Barra tem negociações muito avançadas para contratar Tarzia. O atleta é destro e atua na ponta-esquerda.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme a publicação, estão sendo negociados os detalhes da operação, que será fechada mediante a compra de uma porcentagem baixa dos direitos econômicos do atacante revelado no heptacampeão da Libertadores.

Leia Também:

'De volta ao lar': Vitória oficializa contratação de Marinho
Do 1 ao 99: Vitória define numeração fixa para a temporada
Reforço na Toca do Leão! Vitória anuncia centroavante ex-Benfica

Diego Tarzia no Independiente

O atacante Diego Tarzia defendeu a equipe profissional do Independiente em 64 jogos, sendo um desses em 2026, com cinco gols e quatro assistências.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Diego Tarzio EC Vitória 2026 mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Tarzio
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Diego Tarzio
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Diego Tarzio
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Diego Tarzio
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x