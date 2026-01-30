ESPORTES
Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais
Leão da Barra segue fortalecendo seu setor ofensivo
Por João Grassi
Após fechar as contratações de Marinho e Pedro Henrique, o Vitória segue em busca de fortalecer seu setor ofensivo. O alvo da vez é o atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, que defende o gigante Independiente.
De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Leão da Barra tem negociações muito avançadas para contratar Tarzia. O atleta é destro e atua na ponta-esquerda.
Ainda conforme a publicação, estão sendo negociados os detalhes da operação, que será fechada mediante a compra de uma porcentagem baixa dos direitos econômicos do atacante revelado no heptacampeão da Libertadores.
🚨Vitoria 🇧🇷tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Diego Tarzia, de Independiente.— César Luis Merlo (@CLMerlo) January 30, 2026
*️⃣Se negocian los detalles finales de una operación que será mediante una compra de un porcentaje bajo del pase. pic.twitter.com/PsS6oRyEgE
Diego Tarzia no Independiente
O atacante Diego Tarzia defendeu a equipe profissional do Independiente em 64 jogos, sendo um desses em 2026, com cinco gols e quatro assistências.
