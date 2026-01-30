Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais

Siga o A TARDE no Google

Diego Tarzio - Foto: Reprodução | Instagram

Após fechar as contratações de Marinho e Pedro Henrique, o Vitória segue em busca de fortalecer seu setor ofensivo. O alvo da vez é o atacante argentino Diego Tarzia, de 22 anos, que defende o gigante Independiente.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Leão da Barra tem negociações muito avançadas para contratar Tarzia. O atleta é destro e atua na ponta-esquerda.

Ainda conforme a publicação, estão sendo negociados os detalhes da operação, que será fechada mediante a compra de uma porcentagem baixa dos direitos econômicos do atacante revelado no heptacampeão da Libertadores.

🚨Vitoria 🇧🇷tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Diego Tarzia, de Independiente.

Diego Tarzia no Independiente

O atacante Diego Tarzia defendeu a equipe profissional do Independiente em 64 jogos, sendo um desses em 2026, com cinco gols e quatro assistências.