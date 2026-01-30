ESPORTES
Do 1 ao 99: Vitória define numeração fixa para a temporada
Alguns números ainda seguem vagos para chegadas de novos atletas
Por João Grassi
O Vitória definiu a numeração fixa de todos os jogadores do elenco para a temporada 2026. Através das redes sociais, o Leão da Barra divulgou a relação nesta sexta-feira, 30, com camisas que vão do número 1 ao 99.
A relação mostra que alguns números ainda seguem vagos, como as camisas 6, 12, 14, 15, 24 e 25. No total, 54 atletas aparecem na lista que conta também com jovens jogadores oriundos da categoria de base rubro-negra.
Considerando a escalação que enfrentou o Remo, a atual equipe titular ficou assim: Gabriel (22); Mateus Silva (98), Riccieli (5), Camutanga (4), Zé Marcos (3) e Ramon (13); Baralhas (44), Caíque (95), Aitor Cantalapiedra (17) e Erick (33); Renato Kayzer (79).
Outros atletas de destaque ficaram com as seguintes numerações: Lucas Arcanjo (1), Marinho (7), Ronald (8), Dudu (21), Fabri (23) e Jamerson (83). A camisa 9 ficou para o novo reforço Pedro Henrique, anunciado nesta sexta.
Confira a lista
- 1 – Lucas Arcanjo
- 2 – Claudinho
- 3 – Zé Marcos
- 4 – Camutanga
- 5 – Riccieli
- 7 – Marinho
- 8 – Ronald
- 9 – Pedro Henrique
- 10 – Matheuzinho
- 11 – Osvaldo
- 13 – Ramon
- 16 – Ruben Ismael
- 17 – Aitor Cantalapiedra
- 18 – Kauan
- 19 – Kike Saverio
- 21 – Dudu
- 22 – Gabriel Vasconcelos
- 23 – Fabri
- 26 – Edenilson
- 28 – Dudu Miraíma
- 31 – Renzo López
- 32 – Emmanuel Martínez
- 33 – Erick
- 35 – Fintelman
- 36 – Luan Cândido
- 41 – Wendell
- 42 – Davi
- 43 – Edu
- 44 – Gabriel Baralhas
- 45 – Nathan Mendes
- 46 – Alejandro Almaraz
- 47 – Luis Aucélio
- 48 – Ivan Henrique
- 50 – Paulo Roberto
- 52 – Lohan
- 53 – Andrei
- 54 – Cauan Farias
- 55 – José Breno
- 56 – Kauan Vitor
- 57 – Ezequiel
- 58 – Emanuel
- 59 – Gean
- 62 – Pablo
- 63 – Lawan
- 64 – Luiz Miguel
- 71 – Yuri Sena
- 76 – Felipe Cardoso
- 77 – Neris
- 79 – Renato Kayzer
- 83 – Jamerson
- 91 – Diogo Antônio
- 95 – Caíque
- 98 – Mateus Silva
- 99 – Felipe Vieira
