ESPORTES

Do 1 ao 99: Vitória define numeração fixa para a temporada

Alguns números ainda seguem vagos para chegadas de novos atletas

João Grassi

Por João Grassi

30/01/2026 - 16:19 h | Atualizada em 30/01/2026 - 19:30

Camisas dos jogadores do Vitória para a temporada 2026
Camisas dos jogadores do Vitória para a temporada 2026 -

O Vitória definiu a numeração fixa de todos os jogadores do elenco para a temporada 2026. Através das redes sociais, o Leão da Barra divulgou a relação nesta sexta-feira, 30, com camisas que vão do número 1 ao 99.

A relação mostra que alguns números ainda seguem vagos, como as camisas 6, 12, 14, 15, 24 e 25. No total, 54 atletas aparecem na lista que conta também com jovens jogadores oriundos da categoria de base rubro-negra.

Considerando a escalação que enfrentou o Remo, a atual equipe titular ficou assim: Gabriel (22); Mateus Silva (98), Riccieli (5), Camutanga (4), Zé Marcos (3) e Ramon (13); Baralhas (44), Caíque (95), Aitor Cantalapiedra (17) e Erick (33); Renato Kayzer (79).

Outros atletas de destaque ficaram com as seguintes numerações: Lucas Arcanjo (1), Marinho (7), Ronald (8), Dudu (21), Fabri (23) e Jamerson (83). A camisa 9 ficou para o novo reforço Pedro Henrique, anunciado nesta sexta.

Confira a lista

  • 1 – Lucas Arcanjo
  • 2 – Claudinho
  • 3 – Zé Marcos
  • 4 – Camutanga
  • 5 – Riccieli
  • 7 – Marinho
  • 8 – Ronald
  • 9 – Pedro Henrique
  • 10 – Matheuzinho
  • 11 – Osvaldo
  • 13 – Ramon
  • 16 – Ruben Ismael
  • 17 – Aitor Cantalapiedra
  • 18 – Kauan
  • 19 – Kike Saverio
  • 21 – Dudu
  • 22 – Gabriel Vasconcelos
  • 23 – Fabri
  • 26 – Edenilson
  • 28 – Dudu Miraíma
  • 31 – Renzo López
  • 32 – Emmanuel Martínez
  • 33 – Erick
  • 35 – Fintelman
  • 36 – Luan Cândido
  • 41 – Wendell
  • 42 – Davi
  • 43 – Edu
  • 44 – Gabriel Baralhas
  • 45 – Nathan Mendes
  • 46 – Alejandro Almaraz
  • 47 – Luis Aucélio
  • 48 – Ivan Henrique
  • 50 – Paulo Roberto
  • 52 – Lohan
  • 53 – Andrei
  • 54 – Cauan Farias
  • 55 – José Breno
  • 56 – Kauan Vitor
  • 57 – Ezequiel
  • 58 – Emanuel
  • 59 – Gean
  • 62 – Pablo
  • 63 – Lawan
  • 64 – Luiz Miguel
  • 71 – Yuri Sena
  • 76 – Felipe Cardoso
  • 77 – Neris
  • 79 – Renato Kayzer
  • 83 – Jamerson
  • 91 – Diogo Antônio
  • 95 – Caíque
  • 98 – Mateus Silva
  • 99 – Felipe Vieira
