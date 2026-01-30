Do 1 ao 99: Vitória define numeração fixa para a temporada

Siga o A TARDE no Google

Camisas dos jogadores do Vitória para a temporada 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória definiu a numeração fixa de todos os jogadores do elenco para a temporada 2026. Através das redes sociais, o Leão da Barra divulgou a relação nesta sexta-feira, 30, com camisas que vão do número 1 ao 99.

A relação mostra que alguns números ainda seguem vagos, como as camisas 6, 12, 14, 15, 24 e 25. No total, 54 atletas aparecem na lista que conta também com jovens jogadores oriundos da categoria de base rubro-negra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Considerando a escalação que enfrentou o Remo, a atual equipe titular ficou assim: Gabriel (22); Mateus Silva (98), Riccieli (5), Camutanga (4), Zé Marcos (3) e Ramon (13); Baralhas (44), Caíque (95), Aitor Cantalapiedra (17) e Erick (33); Renato Kayzer (79).

Outros atletas de destaque ficaram com as seguintes numerações: Lucas Arcanjo (1), Marinho (7), Ronald (8), Dudu (21), Fabri (23) e Jamerson (83). A camisa 9 ficou para o novo reforço Pedro Henrique, anunciado nesta sexta.

Confira a lista