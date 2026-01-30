MERCADO DA BOLA
Formado no Vitória, Alisson Santos interessa a gigante Italiano
O jogador é formado nas divisões de base do Rubro-Negro e interessa a equipe da Napoli
Por Valdomiro Neto
A equipe da Napoli vive um momento complicado em seu elenco, o atacante brasileiro, David Neres, um dos principais nomes da equipe, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo sendo submetido a cirurgia e ficará de fora dos gramados por tempo indeterminado.
Em informação inicialmente divulgada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, para solucionar essa ausência no elenco, a Napoli busca contratar um outro jovem brasileiro para desempenhar a função. O jogador formado nas categorias de base do Vitória, Alisson Santos, que está sendo destaque na equipe do Sporting, onde atua desde 2025.
Na Europa desde o ano de 2024, após sair da equipe do Figueirense, no qual mantinha o seu contrato de empréstimo com o Vitória, o jogador atuou por 18 partidas e marcou 6 gols pela equipe do UD Leiria, desempenho este que despertou o interesse do Sporting, equipe na qual acabou sendo transferido.
Números pelo Vitória
O jogador atuou profissionalmente pela equipe do Vitória entre os anos de 2021 e 2023, somando em 53 partidas, 3 gols e 2 assistências distribuídas
Destaque na Europa
Além do pouco tempo de casa, Alisson Santos já tem partidas de destaque pela camisa do time do Sporting, onde foi decisivo no duelo contra o Olympique de Marselha, em partida válida pela Liga dos Campeões, marcando o gol da vitória durante o confronto.
Na última quarta-feira, 28, o atleta entrou em campo aos 87 minutos do segundo tempo, e marcou o gol da vitória contra a equipe do Atlético de Bilbao, pela Liga dos Campeões, pelo placar de 3x2.
