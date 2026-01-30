MERCADO DA BOLA
Artilheiro do Brasileirão pelo Vitória acerta com time da Série A
Alerrandro foi artilheiro do Brasileirão em 2024 pelo Vitória
Por Valdomiro Neto
O Internacional acertou com o ex-jogador do Vitória, Alerrandro. O atacante está atuando pelo CSKA Moscou, da Rússia, e vem por empréstimo de 1 ano para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2026 pelo Colorado.
Alerrandro teve uma temporada de destaque no futebol brasileiro no ano de 2024, quando foi o artilheiro da Série A pela equipe do Vitória.
Números do atacante
Na temporada atual, o Alerrandro disputou 19 partidas e marcou apenas 2 gols pela equipe do CSKA.
Cenário oposto em comparação ao período que esteve vestindo a camisa da equipe do Vitória, no ano de 2024, o atacante disputou um total de 52 partidas, marcando 21 gols e distribuindo 7 assistências durante o Campeonato Brasileiro
Ele foi destaque na Série A e terminando a competição como artilheiro, junto a Yuri Alberto, do Corinthians
Alerrandro também foi autor do gol mais bonito do Campeonato naquela edição, e foi indicado ao PUSKÁS como um dos gols mais bonitos do mundo.
