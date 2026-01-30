Menu
ESPORTES
MERCADO DA BOLA

Artilheiro do Brasileirão pelo Vitória acerta com time da Série A

Alerrandro foi artilheiro do Brasileirão em 2024 pelo Vitória

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

30/01/2026 - 15:06 h | Atualizada em 30/01/2026 - 17:02

Alerrandro em campo pelo Vitória
Alerrandro em campo pelo Vitória -

O Internacional acertou com o ex-jogador do Vitória, Alerrandro. O atacante está atuando pelo CSKA Moscou, da Rússia, e vem por empréstimo de 1 ano para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2026 pelo Colorado.

Alerrandro teve uma temporada de destaque no futebol brasileiro no ano de 2024, quando foi o artilheiro da Série A pela equipe do Vitória.

Números do atacante

Na temporada atual, o Alerrandro disputou 19 partidas e marcou apenas 2 gols pela equipe do CSKA.

Cenário oposto em comparação ao período que esteve vestindo a camisa da equipe do Vitória, no ano de 2024, o atacante disputou um total de 52 partidas, marcando 21 gols e distribuindo 7 assistências durante o Campeonato Brasileiro

Ele foi destaque na Série A e terminando a competição como artilheiro, junto a Yuri Alberto, do Corinthians

Alerrandro também foi autor do gol mais bonito do Campeonato naquela edição, e foi indicado ao PUSKÁS como um dos gols mais bonitos do mundo.

x