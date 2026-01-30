ESPORTES
Amuleto? Ex-Vitória tenta o 4º acesso seguido à Série A por novo clube
Atacante chega ao Leão da Ilha após conquistas seguidas na Série B
Por Lucas Vilas Boas
O atacante Iury Castilho tem sido uma espécie de amuleto para clubes que lutam pelo acesso à Série A do Brasileirão, e tentará emplacar a quarta vaga consecutiva na elite no futebol brasileiro em 2026. O ex-jogador do Vitória foi anunciado oficialmente como novo reforço do Sport, que disputará a segunda divisão nesta temporada.
Campeão da Série B em 2023 com o Leão da Barra, Iury saiu para reforçar o Mirassol em 2024 após a conquista do Campeonato Baiano, em que o atleta foi decisivo marcando gol na final. No clube paulista, o atacante voltou a conquistar o acesso à Série A com o vice-campeonato na ocasião.
Apesar de iniciar o ano de 2025 com a equipe que se consolidou com a sensação do Brasileirão, o atacante foi contratado pelo Coritiba para novamente atuar na segunda divisão. Com o Coxa, Castilho repetiu a façanha do Vitória e se sagrou campeão nacional pela segunda vez.
Seja bem-vindo, 𝐈𝐔𝐑𝐘 𝐂𝐀𝐒𝐓𝐈𝐋𝐇𝐎! 🦁— Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2026
O Sport Club do Recife anuncia oficialmente a contratação do atacante Iury Castilho como novo reforço para o decorrer da temporada, com contrato até 30 de novembro. Seja bem-vindo: https://t.co/NdLhlMbIQO pic.twitter.com/O8trczk6kt
No Sport, o jogador terá uma missão semelhante — e com uma realidade parecida. O Leão da Ilha é um dos favoritos ao G-4 da Série B, mas terá que lidar com muitas mudanças no elenco.
Após a saída do meia Lucas Lima, um dos poucos jogadores que podem ser citados como destaque do time que foi lanterna no ano passado, a equipe se reforçou com nove novos nomes para a temporada:
Lista de reforços do Sport
- Halls, goleiro;
- Davi Gabriel, lateral-esquerdo;
- Marcelo Benevenuto, zagueiro;
- Yago Felipe, meia;
- Zé Gabriel, volante;
- Max, meia;
- Biel Fonseca, meia;
- Carlos de Pena, atacante;
- Marlon Douglas, atacante.
