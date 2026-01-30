Menu
ESPORTES

Amuleto? Ex-Vitória tenta o 4º acesso seguido à Série A por novo clube

Atacante chega ao Leão da Ilha após conquistas seguidas na Série B

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/01/2026 - 20:30 h

Imagem ilustrativa da imagem Amuleto? Ex-Vitória tenta o 4º acesso seguido à Série A por novo clube
-

O atacante Iury Castilho tem sido uma espécie de amuleto para clubes que lutam pelo acesso à Série A do Brasileirão, e tentará emplacar a quarta vaga consecutiva na elite no futebol brasileiro em 2026. O ex-jogador do Vitória foi anunciado oficialmente como novo reforço do Sport, que disputará a segunda divisão nesta temporada.

Campeão da Série B em 2023 com o Leão da Barra, Iury saiu para reforçar o Mirassol em 2024 após a conquista do Campeonato Baiano, em que o atleta foi decisivo marcando gol na final. No clube paulista, o atacante voltou a conquistar o acesso à Série A com o vice-campeonato na ocasião.

Apesar de iniciar o ano de 2025 com a equipe que se consolidou com a sensação do Brasileirão, o atacante foi contratado pelo Coritiba para novamente atuar na segunda divisão. Com o Coxa, Castilho repetiu a façanha do Vitória e se sagrou campeão nacional pela segunda vez.

No Sport, o jogador terá uma missão semelhante — e com uma realidade parecida. O Leão da Ilha é um dos favoritos ao G-4 da Série B, mas terá que lidar com muitas mudanças no elenco.

Após a saída do meia Lucas Lima, um dos poucos jogadores que podem ser citados como destaque do time que foi lanterna no ano passado, a equipe se reforçou com nove novos nomes para a temporada:

Lista de reforços do Sport

  • Halls, goleiro;
  • Davi Gabriel, lateral-esquerdo;
  • Marcelo Benevenuto, zagueiro;
  • Yago Felipe, meia;
  • Zé Gabriel, volante;
  • Max, meia;
  • Biel Fonseca, meia;
  • Carlos de Pena, atacante;
  • Marlon Douglas, atacante.

