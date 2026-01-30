Menu
QUE MORAL!

Craque do City, Haaland manda recado para Dell após gol no Ba-Vi

Atacante norueguês gravou vídeo que foi compartilhado pelo Bahia nas redes sociais

João Grassi

Por João Grassi

30/01/2026 - 16:49 h | Atualizada em 30/01/2026 - 17:16

Erling Haaland
Erling Haaland -

Artilheiro da atual edição do Campeonato Inglês e um dos principais jogadores do Manchester City nos últimos anos, o norueguês Erling Haaland enviou uma mensagem de apoio para Dell, jovem revelação da base do Bahia, o parabenizando pelo gol marcado no Ba-Vi do último domingo, 25.

Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, o Tricolor compartilhou um vídeo em que Haaland aparece falando em inglês, mas ainda arriscando um pouco de português. "Olá Dell, Haaland do Brasil! Parabéns pelo gol marcado no clássico. Parabéns!", celebrou o atleta do City.

Após estourar como grande goleador da base, Dell passou a ser chamado de 'Haaland do Sertão' pelas suas características físicas e por ser um centroavante de área. Aos 17 anos, o Pivete de Aço acumula oito jogos no time profissional e dois gols marcados.

Leia Também:

Ceni garante mais minutos a Dell mesmo com possível reforço no ataque
Carrasco aos 17 anos, Dell celebra Ba-Vi e quer mais: "Não pode parar"
Ceni se diz "surpreso" com Ruan Pablo, Dell e Kauê Furquim no Bahia
Dell durante o Ba-Vi
Dell durante o Ba-Vi | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Veja abaixo o vídeo

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Tags:

Dell EC Bahia 2026 Erling Haaland

Ver todas

