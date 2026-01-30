Craque do City, Haaland manda recado para Dell após gol no Ba-Vi

Siga o A TARDE no Google

Erling Haaland - Foto: JUSTIN TALLIS | AFP

Artilheiro da atual edição do Campeonato Inglês e um dos principais jogadores do Manchester City nos últimos anos, o norueguês Erling Haaland enviou uma mensagem de apoio para Dell, jovem revelação da base do Bahia, o parabenizando pelo gol marcado no Ba-Vi do último domingo, 25.

Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira, 30, o Tricolor compartilhou um vídeo em que Haaland aparece falando em inglês, mas ainda arriscando um pouco de português. "Olá Dell, Haaland do Brasil! Parabéns pelo gol marcado no clássico. Parabéns!", celebrou o atleta do City.

Após estourar como grande goleador da base, Dell passou a ser chamado de 'Haaland do Sertão' pelas suas características físicas e por ser um centroavante de área. Aos 17 anos, o Pivete de Aço acumula oito jogos no time profissional e dois gols marcados.

Dell durante o Ba-Vi | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Veja abaixo o vídeo