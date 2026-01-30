Edenilson garante estar "adaptado" para jogar na zaga ou meio-campo

Edenilson, volante e zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do time alternativo do Vitória, o versátil Edenilson surgiu como promessa no Sub-20 e agora vem ganhando oportunidades na equipe profissional. Embora seja volante de origem, o atleta vem atuando como zagueiro.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 30, Edenilson afirmou que está pronto para atuar em qualquer posição que seja escalado. Ele é titular na equipe comandada por Rodrigo Chagas que disputa o Campeonato Baiano.

"Estou sim [adaptado na zaga]. Não importa a posição que eu esteja jogando, se vai ser de volante ou de zagueiro. Estou adaptado nas duas posições e vou dar o meu melhor até o fim da temporada", iniciou Edenilson.

Questionado sobre a disputa de posição no meio-campo e defesa, o atleta de 20 anos afirmou que o elenco rubro-negro conta com "muitos jogadores de qualidade". Ele, no entanto, garantiu dedicação máxima na busca por cada vez mais espaço.

"Muito difícil, porque no elenco a gente sabe que tem muitos jogadores de muita qualidade, inclusive na zaga mesmo tem muitos jogadores na minha posição. Mas toda vez que eu tiver a minha oportunidade vou fazer o meu melhor em todos os jogos, todas as partidas, sempre entregar o meu máximo", cravou.

Em meio a um momento de oscilação no Baianão, o Rubro-Negro saiu do G-4 e precisa vencer o Barcelona de Ilhéus para voltar ao grupo dos quatro que se classificam às semifinais do estadual. Para Edenilson, a situação na tabela não muda a preparação.

"O diálogo é sempre o mesmo. Independente do campo, independente do adversário, a gente só vai lá em busca da vitória, porque a vitória é o que importa pra gente. Sabemos que domingo vai ser um jogo difícil, mas vamos lá em busca da vitória", garantiu.

Próximo compromisso

O Vitória de Edenilson volta a jogar pelo Campeonato Baiano no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus. A partida, válida pela sexta rodada da primeira fase, acontece na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.