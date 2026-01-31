Menu
E.C.VITÓRIA
PASSAGEM DISCRETA

Vitória rescinde contrato com jogador europeu pouco utilizado

Atleta chegou em 2025 como uma das apostas da diretoria no mercado internacional

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

31/01/2026 - 14:32 h | Atualizada em 31/01/2026 - 14:48

Ruben Rodrigues foi contratado pelo Vitória em junho de 2025
Ruben Rodrigues foi contratado pelo Vitória em junho de 2025

A passagem discreta do meia português Ruben Rodrigues no futebol brasileiro foi oficialmente encerrada na noite desta sexta-feira, 30, quando foi publicada a rescisão de contrato do jogador com o Vitória no BID (Boletim Informativo Diário).

Recisão de Ruben Rodrigues é publicada
Foto: Reprodução | CBF

Contratado junto ao Oxford United, da segunda divisão inglesa, o jogador de 29 anos chegou a Salvador em junho de 2025 como uma das apostas da diretoria no mercado internacional.

O jogador, no entanto, precisou de um período de adaptação física e não teve a chance de atuar sob o comando de Thiago Carpini, comandante técnico do Leão no período da sua contratação.

Leia Também:

Barcelona x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Vitória avança em negociações com jovem atacante gringo; saiba mais
Do 1 ao 99: Vitória define numeração fixa para a temporada

Sendo assim, Rúben Rodrigues estreou já sob o comando de Fábio Carille, que o oportunizou em somente quatro partidas, todas como reserva. No total, o jogador acumulou 46 minutos dentro de campo, sem contribuir diretamente para gols ou assistências da equipe.

Depois da chegada de Jair Ventura, atual treinador do time, o português saiu de vez dos planos e não foi convocado para os últimos 16 jogos do Campeonato Brasileiro. Em 2026, Rúben Rodrigues seguiu fora do planejamento e não treinou com o elenco principal, além de não ter aparecido no time alternativo que iniciou no Campeonato Baiano.

x