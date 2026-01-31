PASSAGEM DISCRETA
Vitória rescinde contrato com jogador europeu pouco utilizado
Atleta chegou em 2025 como uma das apostas da diretoria no mercado internacional
A passagem discreta do meia português Ruben Rodrigues no futebol brasileiro foi oficialmente encerrada na noite desta sexta-feira, 30, quando foi publicada a rescisão de contrato do jogador com o Vitória no BID (Boletim Informativo Diário).
Contratado junto ao Oxford United, da segunda divisão inglesa, o jogador de 29 anos chegou a Salvador em junho de 2025 como uma das apostas da diretoria no mercado internacional.
O jogador, no entanto, precisou de um período de adaptação física e não teve a chance de atuar sob o comando de Thiago Carpini, comandante técnico do Leão no período da sua contratação.
Sendo assim, Rúben Rodrigues estreou já sob o comando de Fábio Carille, que o oportunizou em somente quatro partidas, todas como reserva. No total, o jogador acumulou 46 minutos dentro de campo, sem contribuir diretamente para gols ou assistências da equipe.
Depois da chegada de Jair Ventura, atual treinador do time, o português saiu de vez dos planos e não foi convocado para os últimos 16 jogos do Campeonato Brasileiro. Em 2026, Rúben Rodrigues seguiu fora do planejamento e não treinou com o elenco principal, além de não ter aparecido no time alternativo que iniciou no Campeonato Baiano.
