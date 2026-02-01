FUTEBOL
Flamengo e Corinthians decidem Supercopa do Brasil neste domingo
Brasília é palco de clássico valendo primeiro título da temporada
Por Cássio Moreira
Siga o A TARDE no Google
As duas maiores torcidas do futebol brasileiro acordaram sob ansiedade neste domingo, 1. A partir das 16h, Flamengo e Corinthians entram em campo, no Mané Garrincha, em Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil 2026.
O clássico pode marcar a reestreia de Lucas Paquetá pelo Flamengo, clube que o revelou, após sua passagem pelo futebol europeu. O meia, que é um dos nomes fortes para a disputa da Copa do Mundo, em junho, estava no West Ham, da Inglaterra, após atuar por Milan (Itália) e Lyon (França).
Flamengo
O Flamengo chega para disputar o primeiro troféu da temporada do futebol brasileiro como representante do Brasileirão 2025. O clube carioca foi campeão com 79 pontos, sob o comando do ídolo Filipe Luís.
O time titular não deve ter mudanças, com o retorno de Danilo, que estava afastado por conta de uma lesão. De La Cruz também estará à disposição do técnico.
Time titular: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Pulgar e Carrascal; Plata, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro.
Corinthians
O clube paulista chega como campeão da Copa do Brasil, após superar o Vasco, no final de 2025. O time, hoje sob a batuta de Dorival Júnior, ainda tem interrogações sobre o meio de campo.
No ataque, a dupla Depay e Yuri Alberto está garantida para o confronto, assim como o restante da base titular.
Time titular: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto.
Premiação robusta
O vencedor do confronto pode faturar um total de R$ 11,35 milhões. Desse valor, R$ 6,35 milhões são garantidos pela participação, enquanto o restante será destinado ao campeão.
Arbitragem
O jogo será apitado por Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, tendo Bruno Boschilla como primeiro assistente.
Quadro de arbitragem da partida:
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Rafael da Silva Alves (RS)
- Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ficha técnica
- Flamengo x Corinthians
- Estádio: Mané Garrincha (Brasília)
- Horário: 16h
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes