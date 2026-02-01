Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

UFC 325: veja como foi a noite dos brasileiros

Diego Lopes enfrentou Volkanovski em busca do cinturão

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

01/02/2026 - 7:56 h | Atualizada em 01/02/2026 - 8:09

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski
Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski -

O UFC 325, na madrugada deste sábado, 1, em Sidney, na Austrália, terminou com um misto de sensações para o torcedor brasileiro. Diego Lopes, que enfrentou, mais uma vez, Alexander Volkanovski, saiu derrotado, perdendo novamente a chance de assegurar o cinturão do Peso Pena.

'Dono da casa', Volkanovski igualou o número de vitórias por cinturão do também brasileiro José Aldo na categoria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A luta

Diego Lopes enfrentou dificuldade nos primeiros dois rounds, com Volkanovski tendo maior facilidade nos golpes. No terceiro round, no entanto, Diego conseguiu partir para um enfrentamento maior, conseguindo até mesmo um flashdown. A situação mudou no quarto round, quando o australiano voltou acertando o brasileiro com o punho e dominando a luta.

Leia Também:

Neo Química Arena tem pagamentos congelados por crise da gestora
Como dois clubes baianos estão usando o mesmo elenco no Baianão
Bahia fecha terceiro empréstimo de Marcos Victor com clube português

O último assaltou ficou marcado pela tentativa de Diego de tensionar ainda mais a luta. O esforço, entretanto, não foi o suficiente para o brasileiro, que acabou derrotado.

Brasil vitorioso

A noite de Tallison Teixiera foi diferente da de Diego. No embate com Tai Tuvasa, o brasileiro levou a melhor, mesmo em um embate marcado pelas dificuldades iniciais do lutador.

Tallison aproveitou o cansaço físico do adversário para lhe aplicar um nocaute, já no último round da luta.

No confronto entre Maurício Ruffy e Rafael Fiziev, o brasileiro também levou a melhor, conseguindo derrubar o adversário.

Card Principal

  • Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes
  • Peso leve: Benoit Saint-Denis venceu Dan Hooker por nocaute
  • Peso leve : Maurício Ruffy venceu Rafael Fiziev por nocaute
  • Peso pesado: Tallison Teixeira venceu Tai Tuivasa
  • Peso leve: Quillan Salkilld venceu Jamie Mullarkey

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Diego Lopes Luta UFC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Diego Lopes perdeu embate com Volkanovski
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x