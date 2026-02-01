UFC 325: veja como foi a noite dos brasileiros

Siga o A TARDE no Google

O UFC 325, na madrugada deste sábado, 1, em Sidney, na Austrália, terminou com um misto de sensações para o torcedor brasileiro. Diego Lopes, que enfrentou, mais uma vez, Alexander Volkanovski, saiu derrotado, perdendo novamente a chance de assegurar o cinturão do Peso Pena.

'Dono da casa', Volkanovski igualou o número de vitórias por cinturão do também brasileiro José Aldo na categoria.

A luta

Diego Lopes enfrentou dificuldade nos primeiros dois rounds, com Volkanovski tendo maior facilidade nos golpes. No terceiro round, no entanto, Diego conseguiu partir para um enfrentamento maior, conseguindo até mesmo um flashdown. A situação mudou no quarto round, quando o australiano voltou acertando o brasileiro com o punho e dominando a luta.

O último assaltou ficou marcado pela tentativa de Diego de tensionar ainda mais a luta. O esforço, entretanto, não foi o suficiente para o brasileiro, que acabou derrotado.

Brasil vitorioso

A noite de Tallison Teixiera foi diferente da de Diego. No embate com Tai Tuvasa, o brasileiro levou a melhor, mesmo em um embate marcado pelas dificuldades iniciais do lutador.

Tallison aproveitou o cansaço físico do adversário para lhe aplicar um nocaute, já no último round da luta.

No confronto entre Maurício Ruffy e Rafael Fiziev, o brasileiro também levou a melhor, conseguindo derrubar o adversário.

Card Principal