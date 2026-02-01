ESPORTES
Supercopa: Corinthians vence e garante o primeiro troféu do ano
Partida envolveu os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão
O primeiro troféu do futebol brasileiro em 2026 ficou com o Corinthians, que bateu o Flamengo por 2x0 em jogo válido pela Supercopa Rei, que aconteceu neste domingo, 1, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.
O primeiro tempo foi muito disputado entre as equipes com chances claras para os dois lados.
Porém, quem saiu na frente foi o Corinthians, que após uma troca de passes, Matheuzinho cruzou na área para Gustavo Henrique, que encontrou Gabriel Paulista, que finalizou e marcou seu primeiro gol com a camisa corinthiana.
Ainda no primeiro tempo, em um contra-ataque, Memphis Depay teve a chance de marcar o segundo para o Timão, ficando cara a cara com o goleiro Rossi, porém o guarda-redes flamenguista saiu melhor.
No último lance do primeiro tempo, Carrascal acertou o rosto de Breno Bidon com o cotovelo. Na volta do intervalo, antes do jogo ser reiniciado, o árbitro, Rafael Klein foi ao VAR e expulsou o atleta do Flamengo.
Já no segundo tempo, o Flamengo aumentou a intensidade buscando o resultado, porém parou na defesa corinthiana.
No último lance do jogo, Yuri Alberto escapou em contra-ataque driblando o goleiro Rossi, marcando o segundo o gol do Corinthians e sacramentando o primeiro título do ano para o clube paulista.
