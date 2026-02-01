Menu
ESPORTES

Supercopa: Corinthians vence e garante o primeiro troféu do ano

Partida envolveu os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 18:30 h | Atualizada em 01/02/2026 - 18:46

Corinthians vence Flamengo e garante primeiro troféu do ano
O primeiro troféu do futebol brasileiro em 2026 ficou com o Corinthians, que bateu o Flamengo por 2x0 em jogo válido pela Supercopa Rei, que aconteceu neste domingo, 1, em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

O primeiro tempo foi muito disputado entre as equipes com chances claras para os dois lados.

Porém, quem saiu na frente foi o Corinthians, que após uma troca de passes, Matheuzinho cruzou na área para Gustavo Henrique, que encontrou Gabriel Paulista, que finalizou e marcou seu primeiro gol com a camisa corinthiana.

Ainda no primeiro tempo, em um contra-ataque, Memphis Depay teve a chance de marcar o segundo para o Timão, ficando cara a cara com o goleiro Rossi, porém o guarda-redes flamenguista saiu melhor.

Vitória bate o Barcelona de Ilhéus e garante vaga no G-4 do Baianão
Campo de futebol e mais: saiba como é a mansão de Lucas Paquetá
Corinthians enfrenta crise de forte virose antes da Supercopa Rei
UFC 325: veja como foi a noite dos brasileiros

No último lance do primeiro tempo, Carrascal acertou o rosto de Breno Bidon com o cotovelo. Na volta do intervalo, antes do jogo ser reiniciado, o árbitro, Rafael Klein foi ao VAR e expulsou o atleta do Flamengo.

Já no segundo tempo, o Flamengo aumentou a intensidade buscando o resultado, porém parou na defesa corinthiana.

No último lance do jogo, Yuri Alberto escapou em contra-ataque driblando o goleiro Rossi, marcando o segundo o gol do Corinthians e sacramentando o primeiro título do ano para o clube paulista.

corinthians flamengo Supercopa

