“Estamos prontos” diz atacante do Vitória depois de gol e assistência
Luís Miguel foi eleito como melhor em campo no confronto entre o Leão e o Barcelona de Ilhéus
O Vitória venceu pela primeira vez em 2026 com o time alternativo, batendo o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 neste domingo, 1, em um jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.
O Rubro Negro foi até a Arena Cajueiro em Feira de Santana, voltando vitorioso com o atacante Luís Miguel tendo uma tarde de gala, saindo do banco de reservas e ajudando com uma assistência e um gol.
Na saída do campo, o atleta comemorou o resultado declarando que está pronto para ajudar a equipe principal do Leão.
"Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo. Isso é para mostrar que a gente também está pronto, que a gente está preparado para o que vai vir ao longo do ano", deu o recado.
Como foi o jogo
O primeiro tempo da partida foi morno, com poucas chances criadas sem muito perigo para os goleiros.
Já no segundo tempo, justamente com a entrada de Luís Miguel, o Leão conseguiu converter as chances criadas em gols. Com este resultado, o Rubro Negro chega ao G-4 da competição, com nove pontos garantidos.
