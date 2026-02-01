“Estamos prontos” diz atacante do Vitória depois de gol e assistência

Siga o A TARDE no Google

Luís Miguel, atacante que marcou um gol e deu uma assistência - Foto: Victor Fereira / EC Vitória

O Vitória venceu pela primeira vez em 2026 com o time alternativo, batendo o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 neste domingo, 1, em um jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O Rubro Negro foi até a Arena Cajueiro em Feira de Santana, voltando vitorioso com o atacante Luís Miguel tendo uma tarde de gala, saindo do banco de reservas e ajudando com uma assistência e um gol.

Na saída do campo, o atleta comemorou o resultado declarando que está pronto para ajudar a equipe principal do Leão.

"Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo. Isso é para mostrar que a gente também está pronto, que a gente está preparado para o que vai vir ao longo do ano", deu o recado.

Como foi o jogo

O primeiro tempo da partida foi morno, com poucas chances criadas sem muito perigo para os goleiros.

Já no segundo tempo, justamente com a entrada de Luís Miguel, o Leão conseguiu converter as chances criadas em gols. Com este resultado, o Rubro Negro chega ao G-4 da competição, com nove pontos garantidos.