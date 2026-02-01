Menu
VAI EMBORA?

Ceni comenta propostas e abre o jogo sobre o futuro de Cauly

O técnico afirmou que não existem propostas de compra pelo jogador do Esquadrão

Marina Branco

Por Marina Branco

01/02/2026 - 21:29 h | Atualizada em 02/02/2026 - 0:47

Cauly com a camisa do Bahia em 2023
Cauly com a camisa do Bahia em 2023 -

Contra o Corinthians pelo Brasileirão, Cauly não foi relacionado pelo Bahia. Contra o Porto pelo Baianão neste domingo, 1º, mais uma vez o mesmo cenário. Após o triunfo e a classificação, o técnico Rogério Ceni comentou pela primeira vez a situação do atacante, afirmando que ele ainda é desejado no elenco em meio aos rumores de crise.

A principal especulação era de saída para o São Paulo, que não se concretizou. Segundo Ceni, o principal motivo é falta de propostas por venda, especialmente se tratando de um jogador "do calibre de Cauly".

"Eu acredito mesmo que tenha muita gente interessada, porque é um jogador de altíssima qualidade, né? Ele treinou um pouco a mais essa semana, aquele Cauly mais competitivo, que esteja feliz e alegre para jogar", iniciou o treinador.

"Eu, na minha parte, espero de coração (que fique), eu gosto muito do Cauly, porque vocês sabem que são provas disso desde 2023, quando eu cheguei aqui. O quanto eu investi nele, sempre tentando ajudá-lo... a minha torcida é para que ele fique e continue aqui, porque tem um contrato, é um jogador importante para a gente", afimou.

Em relação às propostas, Ceni foi claro - não existem até então. "Eu sei que as pessoas querem o jogador, mas ninguém faz uma oferta pelo jogador, né? Ninguém quer pagar um centavo para levar um jogador do calibre dele", disse.

"Que é impossível de negociá-lo, eu acho que não é impossível, é claro. O que eu gostaria mesmo é que o Cauly tivesse com a gente, que ficasse, que evoluísse cada vez mais, competisse cada vez mais e que pudesse trabalhar nos jogos, que nessa semana ele possa estar nos jogos com a gente", completou.

"Essa semana ele fez um treinamento mais parte de física e tudo, estamos tentando ajudá-lo de todas as maneiras para que ele possa estar futuramente com a gente. Nosso desejo é que ele fique, permaneça e continue jogando pelo Bahia", finalizou.

