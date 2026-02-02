Bahia revive feito histórico de 50 anos após sexto triunfo no Baianão

Com triunfo sobre o Porto na Fonte Nova, time de Rogério Ceni atinge marca de 1976 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia segue com 100% de aproveitamento na temporada após fazer mais uma vítima na noite deste domingo, 1, na Arena Fonte Nova. O triunfo por 3 a 1 sobre o Porto marcou não apenas a sétima vitória em 2026, mas também a conquista de uma marca que não era alcançada há 50 anos.

A última vez que o Tricolor de Aço havia obtido seis vitórias consecutivas nos primeiros jogos do Campeonato Baiano foi em 1976, há cinco décadas, quando venceu Redenção, Leônico, Jequié (duas vezes), Ypiranga e Fluminense de Feira nas seis partidas iniciais daquela edição do certame. Os dados são do perfil EC Bahia Números, na rede social X (antigo Twitter).

Além disso, a sequência atual de seis triunfos consecutivos — diante de Jequié, Bahia de Feira, Galícia, Barcelona de Ilhéus, Vitória e Porto — representa apenas a quinta vez, em seus 95 anos de história, que o Bahia inicia um Campeonato Baiano vencendo os seis primeiros jogos.

Após o apito final, o técnico Rogério Ceni comemorou a sequência positiva do Esquadrão na temporada, mas adotou um tom cauteloso ao afirmar que “futebol não tem segredo” e ao projetar que a crise, em algum momento, vai aparecer: “Uma hora ou outra”.

“Futebol não tem segredo. A crise vai chegar, uma hora ou outra. Se chega para o Flamengo... Então é afastar o máximo de tempo possível, trabalhar ao máximo em alta. Quinta temos um Fluminense com um elenco de muita qualidade, acabou na nossa frente no Brasileiro. Um triunfo atrás do outro traz energia positiva, prazer de trabalhar. Tem que ter prazer em ganhar, todo mundo quer ganhar, mas tem que ter prazer em treinar para estar pronto para ganhar. Se você se dedicar no treinamento, estará apto no jogo. Esses triunfos trazem, além da confiança, um lado psicológico favorável para usar no próximo jogo. Vamos viver coisas boas, todo mundo feliz”, afirmou o treinador tricolor.

Apesar do entendimento de Rogério Ceni de que, em algum momento, a crise pode bater à porta do CT Evaristo de Macedo, é importante ressaltar que, ao vencer o Porto, o Bahia não apenas resgatou um feito inalcançado há 50 anos, como também se manteve como a única equipe entre todas as que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 com 100% de aproveitamento na temporada.