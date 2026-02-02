Vitória pode faturar milhões ainda em 2026 por negociação de joia com gigante italiano

Alisson Santos no Napoli - Foto: Divulgação I Napoli

O Vitória pode faturar milhões ainda em 2026 e sem precisar fazer qualquer movimentação europeia. Cria do Leão da Barra, o atacante Alisson Santos foi emprestado ao Napoli e pode ser comprado por quantia milionária daqui a alguns meses.

Embora o clube baiano não receba nenhum valor pelo empréstimo de 3 milhões de euros oficializado nesta segunda-feira, 2, a negociação abre caminho para uma receita expressiva ao fim da temporada europeia, em junho, caso a opção de compra seja exercida.

Emprestado pelo Sporting, Alisson chegou ao Napoli com contrato de cessão temporária e cláusula de compra fixada em 16,5 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 102,3 milhões.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o Vitória tem direito a 10% do valor da transferência em caso de venda definitiva. Além disso, também receberá um bônus via mecanismo de solidariedade da FIFA.

Na venda ao Sporting, Alisson já havia rendido 1,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 9 milhões) ao Vitória, na primeira movimentação de um atleta que ainda pode render muito mais.

Quanto o Vitória pode ganhar

O percentual total que pode chegar aos cofres rubro-negros é de aproximadamente 14% do valor final da negociação. Na prática, isso representa R$ 13,8 milhões sujeito a pequenas diferenças e mudanças da cotação atual.

Os números colocam a possível venda de Alisson entre as mais rentáveis da história recente do clube, especialmente por se tratar de um atleta revelado na Toca do Leão e negociado sem que o Vitória tenha arcado com custos recentes.

Como funciona o mecanismo de solidariedade da FIFA

O mecanismo de solidariedade da FIFA é um sistema criado para recompensar clubes formadores sempre que um jogador é transferido. Por determinação, 5% do valor total da negociação deve ser dividido entre os clubes responsáveis pela formação do atleta, dos 12 aos 23 anos.

Os valores se organizam com 0,25% de lucro destinado a cada temporada passada pelo jogador em um clube dos 12 aos 15 anos, e 0,5% por temporada dos 16 aos 23 anos.

Alisson chegou ao Vitória em 2017, aos 14 anos, e ficou no clube até os 22. Com isso, o clube recebe 0,25% por dois anos, e 0,5% por outros sete anos, somando 4% de mecanismo de solidariedade.

Alisson Santos no Vitória | Foto: Pietro Carpi I EC Vitória

O pagamento é obrigatório em transferências internacionais e deve ser feito pelo clube comprador em até 30 dias após a negociação. No Brasil, a Lei Geral do Esporte também garante a aplicação do mecanismo em transações nacionais.

Quem é Alisson Santos

Nascido em 27 de setembro de 2002, Alisson Santos é cria das divisões de base do Vitória. Antes de chegar à Europa, deixou a Toca do Leão rumo a Náutico e Figueirense, ganhando rodagem no futebol brasileiro.

Alisson Santos no Sporting

No verão europeu de 2024, foi contratado pelo UD Leiria, da Segunda Liga portuguesa, antes de se transferir para o Sporting. No clube lisboeta, Alisson disputou 31 partidas, marcou três gols e distribuiu três assistências, além de balançar as redes em jogos de peso da Liga dos Campeões, contra Kairat, Marseille e Athletic Bilbao.

O bom desempenho do atacante chamou a atenção do Napoli, que ampliou sua lista de brasileiros no elenco, já contando com David Neres, Giovane e Juan Jesus.

Como está o Napoli

Atual campeão italiano e terceiro colocado do Campeonato Italiano, a nove pontos da líder Inter de Milão e fora da Liga dos Campeões ainda na fase inicial, o Napoli, comandado por Antonio Conte, atravessa um momento delicado.

A equipe foi fortemente impactada por lesões de peças-chave do elenco, como Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa e Romelu Lukaku, além de ter perdido recentemente seu capitão, Giovanni Di Lorenzo, que ficará afastado por pelo menos um mês.

Mesmo após investir cerca de 150 milhões de euros na pré-temporada, valor que gira em torno de R$ 931 milhões na cotação atual, o clube napolitano está impedido de reforçar o elenco com contratações nesta janela de transferências, por determinação do órgão responsável pelo controle financeiro dos clubes do futebol italiano.