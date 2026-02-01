Menu
ESPORTES

Técnico do Vitória fala sobre permanência após falhas em campeonato

Treinador Rodrigo Chagas não tem um bom retrospecto comandando o Vitória

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 19:40 h

Técnico Rodriogo Chagas
Técnico Rodriogo Chagas -

O Esporte Clube Vitória venceu, pela primeira vez, com o time alternativo, na sexta rodada do Campeonato Baiano contra o Barcelona de Ilhéus, pelo placar de 2x0.

O técnico da equipe, Rodrigo Chagas, celebrou o resultado após comandar o Leão por três jogos no estadual, finalmente o treinador conseguiu os três pontos a mando da equipe alternativa do Leão.

“Era um incômodo meu, três jogos, três empates, essa vitória vem num bom momento”, disse Rodrigo Chagas em coletiva de imprensa.

Vale ressaltar que o treinador não tem um retrospecto positivo no comando do Leão, visto que ele empatou três jogos, perdeu dois e venceu somente um, em jogos de 2025 a 2026, incluindo Campeonato Baiano e Brasileirão.

Adaptação ao time principal

Além da celebração do primeiro resultado positivo do ano como técnico, Rodrigo Chagas ainda falou sobre a forma de trabalho para adaptar os garotos ao ritmo do elenco principal.

“A gente vem procurando trabalhar da forma e da maneira que a equipe principal está trabalhando, até porque se jair necessitar, os jogadores já vão saber a função que ele teria que cumprir nos jogos”, disse o treinador.

campeonato baiano rodrigo chagas vitória

