ESPORTES
POLÊMICA

Lenda do esporte brasileiro é acusado de assédio sexual; entenda

Denúncia foi feita por uma aluna da academia comandada pelo lutador

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/02/2026 - 18:56 h

André Galvão é um dos principais nomes do jiu-jitsu no Brasil
André Galvão é um dos principais nomes do jiu-jitsu no Brasil

O lutador de jiu-jitsu André Galvão, um dos principais nomes da modalidade no Brasil, foi acusado de assédio sexual por uma aluna da sua academia, a Atos, sediada em San Diego, nos Estados Unidos. A denúncia foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais, onde a suposta vítima detalhou os episódios e anunciou seu desligamento da academia.

Além da postagem nas redes sociais, a menina registrou queixa na polícia.

Alexa Herse tem 18 anos e disse ter sido tocada de forma inapropriada por André Galvão em alguns treinamentos, além de afirmar que o brasileiro comentava frequentemente sobre o corpo dela.

“Ele me separava do parceiro de treino e me obrigava a treinar com ele. Ele gemia de forma sexual no meu ouvido enquanto estava em cima de mim. E em outra ocasião, quando sua cabeça estava muito perto da minha, ele lambeu minha orelha”, contou ela menina.

A jovem revelou também que treinava na academia desde a infância e que ficou triste por ter que abandonar a equipe.

De mago do Esquadrão a craque descartável no Bahia de Rogério Ceni
Vitória pode faturar milhões ainda em 2026 por negociação de joia com gigante italiano
CBF explica expulsão polêmica de Carrascal em Flamengo x Corinthians

Antes de fazer a denúncia nas redes sociais, ela diz ter contado sobre os casos para a esposa de André, Angélica Galvão, considerada por ela como uma “segunda mãe”. A mulher, no entanto, não teria feito nada a respeito, além de aconselhar Alexa a não falar publicamente sobre o assunto.

Defesa

Também por meio das redes sociais, André Galvão respondeu à acusação. Na publicação, o lutador disse que as denúncias são falsas e que entrará na justiça para “proteger a integridade da Atos”.

“Dediquei minha vida ao jiu-jitsu brasileiro e à construção de academias onde as pessoas possam treinar com segurança, confiança e dignidade. Tenho orgulho da nossa cultura: respeito, disciplina e profissionalismo – dentro e fora do tatame”, disse Galvão.

