Urgente: feminicídio em Pernambués deixa mulher morta e criança ferida
Suspeito seria o companheiro da vítima, identificado como Emanuel ou “Neneco”
Por Luan Julião
Uma mulher, inicialmente identificada como Letícia Nunes, foi morta a golpes de arma branca na tarde desta segunda-feira, 2, na Rua Santa Clara, em Pernambués, Salvador. A vítima não apresentava sinais vitais quando a Polícia Militar chegou ao local.
Durante o ataque, a filha da vítima também foi esfaqueada e socorrida por populares a uma unidade de saúde da região. O estado de saúde da criança ainda não foi detalhado pelas autoridades.
Segundo informações preliminares, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, identificado como Emanuel, conhecido pelo apelido de “Neneco”. Após o ataque, vizinhos e conhecidos tentaram invadir a residência com o objetivo de linchar o suspeito. A situação só foi controlada com a intervenção da Polícia Militar, que capturou o homem e o conduziu à delegacia para adoção das medidas cabíveis.
A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remover o corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apurará as circunstâncias do crime.
