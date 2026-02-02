Menu
POLÍCIA

Urgente: feminicídio em Pernambués deixa mulher morta e criança ferida

Suspeito seria o companheiro da vítima, identificado como Emanuel ou “Neneco”

Luan Julião

Por Luan Julião

02/02/2026 - 15:49 h | Atualizada em 02/02/2026 - 17:25

Filha da vítima também foi esfaqueada e socorrida por populares a uma unidade de saúde da região
Filha da vítima também foi esfaqueada e socorrida por populares a uma unidade de saúde da região

Uma mulher, inicialmente identificada como Letícia Nunes, foi morta a golpes de arma branca na tarde desta segunda-feira, 2, na Rua Santa Clara, em Pernambués, Salvador. A vítima não apresentava sinais vitais quando a Polícia Militar chegou ao local.

Durante o ataque, a filha da vítima também foi esfaqueada e socorrida por populares a uma unidade de saúde da região. O estado de saúde da criança ainda não foi detalhado pelas autoridades.

Leia Também:

Mistério: família inteira some sem deixar rastros e mobiliza a polícia
Criança de 1 ano morre após ataque de pitbull em pizzaria
Adolescente é apreendido por roubo durante lavagem do Rio Vermelho

Segundo informações preliminares, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, identificado como Emanuel, conhecido pelo apelido de “Neneco”. Após o ataque, vizinhos e conhecidos tentaram invadir a residência com o objetivo de linchar o suspeito. A situação só foi controlada com a intervenção da Polícia Militar, que capturou o homem e o conduziu à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Pernambués, Salvador.
Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Pernambués, Salvador. | Foto: Reprodução

A área foi isolada, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e remover o corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apurará as circunstâncias do crime.

Tags:

crime feminicídio Polícia Salvador segurança pública violência doméstica

