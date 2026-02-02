Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Criança de 1 ano morre após ataque de pitbull em pizzaria

Tragédia ocorreu em Jaguaripe; menina foi atacada em parquinho enquanto animal estava solto

Luan Julião

Por Luan Julião

02/02/2026 - 13:23 h | Atualizada em 02/02/2026 - 14:03

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Analu Souza Paixão
Analu Souza Paixão -

Uma tragédia chocou o município de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, no último domingo, 1º. Uma criança de apenas 1 ano e 10 meses, identificada como Analu Souza Paixão, morreu após sofrer um ataque de um cachorro da raça pitbull. O incidente foi registrado na localidade do Cruzeiro, zona rural da cidade, nas proximidades do povoado de Palma.

Detalhes do ataque em Jaguaripe

De acordo com testemunhas e informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu no parquinho de uma pizzaria local. O cão, que pertence ao proprietário do estabelecimento, teria se soltado e avançado contra a menina enquanto ela brincava no espaço infantil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Imediatamente após o ataque, familiares e o próprio comerciante prestaram socorro à vítima. Analu foi levada às pressas para a emergência do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). No entanto, segundo a assessoria da unidade de saúde, a criança já deu entrada no hospital sem vida. A equipe médica ainda realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado pouco depois.

Leia Também:

Adolescente é apreendido por roubo durante lavagem do Rio Vermelho
Estudante de medicina é preso por extorquir casais para pagar curso na Bahia
Vídeo: casal faz sexo em carro de aplicativo e motorista é agredido em Salvador

Investigação e providências

Equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para registrar a ocorrência. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus.

Em nota, a Polícia Civil informou que as guias de perícia e remoção do corpo já foram expedidas. As autoridades seguem realizando diligências e ouvindo testemunhas para apurar as circunstâncias do ocorrido e a responsabilidade do dono do animal.

Como denunciar e o que diz a lei sobre ataques de animais

Em casos de ataques de animais ou situações de perigo por negligência na guarda, a população da Bahia deve acionar a Polícia Militar (190) para flagrantes ou registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. No caso de Jaguaripe e região, o órgão responsável é a Polícia Civil.

O proprietário do animal pode responder por diferentes crimes, dependendo da gravidade e da investigação:

  • Homicídio culposo: Quando há morte e fica provado que o dono foi negligente ou imprudente na guarda do animal (sem intenção de matar, mas assumindo o risco).
  • Lesão corporal culposa: Quando o ataque causa ferimentos, mas não leva ao óbito.
  • Omissão de cautela na guarda de animais: Conforme o Artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, deixar em liberdade, não guardar com a devida cautela animal perigoso ou instigá-lo a atacar alguém é passível de prisão e multa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente em parquinho ataque de pitbull incidente com animais investigação policial morte de criança. tragédia em Jaguaripe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Analu Souza Paixão
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Analu Souza Paixão
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Analu Souza Paixão
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Analu Souza Paixão
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x