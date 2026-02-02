TRAGÉDIA
Criança de 1 ano morre após ataque de pitbull em pizzaria
Tragédia ocorreu em Jaguaripe; menina foi atacada em parquinho enquanto animal estava solto
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Uma tragédia chocou o município de Jaguaripe, no Recôncavo Baiano, no último domingo, 1º. Uma criança de apenas 1 ano e 10 meses, identificada como Analu Souza Paixão, morreu após sofrer um ataque de um cachorro da raça pitbull. O incidente foi registrado na localidade do Cruzeiro, zona rural da cidade, nas proximidades do povoado de Palma.
Detalhes do ataque em Jaguaripe
De acordo com testemunhas e informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu no parquinho de uma pizzaria local. O cão, que pertence ao proprietário do estabelecimento, teria se soltado e avançado contra a menina enquanto ela brincava no espaço infantil.
Imediatamente após o ataque, familiares e o próprio comerciante prestaram socorro à vítima. Analu foi levada às pressas para a emergência do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ). No entanto, segundo a assessoria da unidade de saúde, a criança já deu entrada no hospital sem vida. A equipe médica ainda realizou manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado pouco depois.
Leia Também:
Investigação e providências
Equipes do 14º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para registrar a ocorrência. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus.
Em nota, a Polícia Civil informou que as guias de perícia e remoção do corpo já foram expedidas. As autoridades seguem realizando diligências e ouvindo testemunhas para apurar as circunstâncias do ocorrido e a responsabilidade do dono do animal.
Como denunciar e o que diz a lei sobre ataques de animais
Em casos de ataques de animais ou situações de perigo por negligência na guarda, a população da Bahia deve acionar a Polícia Militar (190) para flagrantes ou registrar boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. No caso de Jaguaripe e região, o órgão responsável é a Polícia Civil.
O proprietário do animal pode responder por diferentes crimes, dependendo da gravidade e da investigação:
- Homicídio culposo: Quando há morte e fica provado que o dono foi negligente ou imprudente na guarda do animal (sem intenção de matar, mas assumindo o risco).
- Lesão corporal culposa: Quando o ataque causa ferimentos, mas não leva ao óbito.
- Omissão de cautela na guarda de animais: Conforme o Artigo 31 da Lei de Contravenções Penais, deixar em liberdade, não guardar com a devida cautela animal perigoso ou instigá-lo a atacar alguém é passível de prisão e multa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes