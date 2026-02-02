POLÍCIA
Estudante de medicina é preso por extorquir casais para pagar curso na Bahia
Suspeito se passava por mulher e teria quitado o curso com o valor das prática criminosas
Por Victoria Isabel
Um estudante de medicina, de 33 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso pelo crime de extorsão durante uma ação policial, neste domingo, 1º, no município de Cruz de Almas, no Recôncavo baiano. Ele teria quitado o curso com o valor das práticas criminosas.
De acordo com as investigações, o homem se passava por mulher em site de entretenimento adulto para atrair casais. Ele ganhava a confiança das vítimas e na sequência ameaçava divulgar fotos íntimas extraídas da plataforma virtual, caso não fossem transferidos os valores exigidos.
Segundo a Polícia, diante das ameaças, um casal realizou transferência no valor de R$ 2.700 mil para a chave pix informada. O acusado usava contas bancárias de terceiros para não ser rastreado. Ao receber reiteradas ameaças e exigência de novas transferências as vítimas apresentaram a denúncia.
Os investigadores fizeram um levantamento das informações e através do cruzamento de dados descobriram que o autor das extorsões seria um estudando de medicina, que reside próximo as vítimas, razão pela qual conhecia detalhes que facilitaram a prática delituosa.
O suspeito aguardava colação de grau no Paraguai, prevista para o dia 19 deste mês. De acordo com as investigações, ele teria quitado o curso de medicina a partir dos valores recebidos com a prática criminosa.
As apurações prosseguem, inclusive com perícia no aparelho celular do estudante, no sentido de identificar outras vítimas da extorsão, crime que prevê pena de 4 a 10 anos de prisão, além de multa e aumento de reclusão devido à prática reiterada.
