Suspeito de matar músico na RMS é preso quatro anos após crime

Um homem de 44 anos foi preso neste domingo, 1º, no povoado de Sinsal, zona rural de Catu, suspeito de envolvimento na morte do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, crime ocorrido em novembro de 2021, em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o músico, conhecido como Renatinho, foi sequestrado após se apresentar em um show na localidade do Mutirão. Ainda segundo a polícia, o suspeito é apontado como liderança de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, além de ser investigado como mentor intelectual e executor de diversos homicídios na Região Metropolitana de Salvador.

Durante a abordagem, o homem também foi autuado em flagrante por portar um documento de identidade falso, com a própria foto, mas em nome de outra pessoa. Em depoimento, ele afirmou que a falsificação teria sido feita em Salvador, informação que segue sob apuração.

Com a prisão, novas diligências serão realizadas para tentar localizar o corpo ou os restos mortais do músico. O suspeito teve os mandados cumpridos, passou pelos exames de praxe e permanece à disposição da Justiça.