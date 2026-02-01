Homem é preso em bar depois de matar o próprio irmão na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Homem mata irmão e é preso em bar - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 33 anos foi preso neste sábado, 31, depois de matar o próprio irmão na cidade de Euclides da Cunha, na região Norte da Bahia. O suspeito foi encontrado em um bar no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

De acordo com a Polícia Civil (PC), em seu depoimento, o homem, que não teve seu nome revelado, confessou o homicídio.

A vítima, identificado como Adonias dos Santos Dantas foi morto a golpes de arma branca pelo próprio irmão.

Não foi revelada a motivação do crime. O suspeito foi conduzido para a delegacia e segue a disposição da Justiça.