Vídeo: casal faz sexo em carro de aplicativo e motorista é agredido em Salvador

Três passageiros ocuparam o veículo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista por aplicativo, identificado apenas como Zeca, realatou ter sido agredido por passageiros na noite deste domingo, 1º, em Salvador, após reclamar de um ato sexual entre dois homens ocorrido dentro do veículo durante uma corrida. A situação foi gravada por uma câmera de segurança instalada no carro.

De acordo com relato feito por Zeca ao influenciador Atan Uber, também motorista por aplicativo e responsável por divulgar o caso nas redes sociais, a corrida teve início na Rua César Zama, no bairro da Barra, com destino ao Rio Vermelho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“No veículo entraram três passageiros, dois que falavam espanhol e um português, mas em nenhum momento cumprimentaram. Durante o trajeto, começaram a se beijar e, até então, para mim estava tudo bem. Tenho amizade com pessoas homossexuais e a situação não me incomodou. No entanto, ao subir a Ladeira da Barra, já na região da Vitória, eles passaram a praticar sexo oral dentro do meu veículo”, contou.

Zeca afirmou que percebeu o ocorrido, mas optou por não intervir imediatamente, com a intenção de buscar apoio policial e seguiu em buca de uma viatura.

Segundo o motorista, ao chegar na Rua da Graça e não avistar uma viatura, pediu para que os passageiros descessem do carro. Ele conta que a discussão começou quando um dos homens fez menção de agredi-lo ainda dentro do veículo. As imagens mostram o momento:

Veja vídeo: