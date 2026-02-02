POLÍCIA
Vídeo: casal faz sexo em carro de aplicativo e motorista é agredido em Salvador
A situação foi registrada por uma câmera de segurança instalada no interior do carro
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Um motorista por aplicativo, identificado apenas como Zeca, realatou ter sido agredido por passageiros na noite deste domingo, 1º, em Salvador, após reclamar de um ato sexual entre dois homens ocorrido dentro do veículo durante uma corrida. A situação foi gravada por uma câmera de segurança instalada no carro.
De acordo com relato feito por Zeca ao influenciador Atan Uber, também motorista por aplicativo e responsável por divulgar o caso nas redes sociais, a corrida teve início na Rua César Zama, no bairro da Barra, com destino ao Rio Vermelho.
“No veículo entraram três passageiros, dois que falavam espanhol e um português, mas em nenhum momento cumprimentaram. Durante o trajeto, começaram a se beijar e, até então, para mim estava tudo bem. Tenho amizade com pessoas homossexuais e a situação não me incomodou. No entanto, ao subir a Ladeira da Barra, já na região da Vitória, eles passaram a praticar sexo oral dentro do meu veículo”, contou.
Leia Também:
Zeca afirmou que percebeu o ocorrido, mas optou por não intervir imediatamente, com a intenção de buscar apoio policial e seguiu em buca de uma viatura.
Segundo o motorista, ao chegar na Rua da Graça e não avistar uma viatura, pediu para que os passageiros descessem do carro. Ele conta que a discussão começou quando um dos homens fez menção de agredi-lo ainda dentro do veículo. As imagens mostram o momento:
Veja vídeo:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes