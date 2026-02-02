POLÍCIA
Adolescente é apreendido por roubo durante lavagem do Rio Vermelho
Adolescente teria roubado o colar da mulher
Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante por um ato infracional análogo ao crime de roubo na manhã desta segunda-feira, 2, durante a festejo da lavagem do Rio Vermelho.
Ele foi localizado por equipes policiais da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor/Draco), que atuavam de forma velada no evento.
Vítima era uma turista
A vítima era uma mulher de 30 anos, turista residente de Minas Gerais, foi abordada pelo suspeito, que teria puxado seu colar.
Após isso, policiais civis localizaram e apreenderam o suspeito, que foi conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).
Um Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI) foi lavrado na unidade policial especializada, e ele segue custodiado à disposição da Vara da Infância e da Juventude.
