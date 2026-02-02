Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescente é apreendido por roubo durante lavagem do Rio Vermelho

Adolescente teria roubado o colar da mulher

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

02/02/2026 - 13:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho
Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho -

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante por um ato infracional análogo ao crime de roubo na manhã desta segunda-feira, 2, durante a festejo da lavagem do Rio Vermelho.

Ele foi localizado por equipes policiais da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor/Draco), que atuavam de forma velada no evento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vítima era uma turista

A vítima era uma mulher de 30 anos, turista residente de Minas Gerais, foi abordada pelo suspeito, que teria puxado seu colar.

Leia Também:

Estudante de medicina é preso por extorquir casais para pagar curso na Bahia
Vídeo: casal faz sexo em carro de aplicativo e motorista é agredido em Salvador
Homem é preso em bar depois de matar o próprio irmão na Bahia
Suspeito de matar músico na RMS é preso quatro anos após crime

Após isso, policiais civis localizaram e apreenderam o suspeito, que foi conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Um Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI) foi lavrado na unidade policial especializada, e ele segue custodiado à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente apreensão rio vermelho roubo turista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x