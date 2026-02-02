Adolescente é apreendido por roubo durante lavagem do Rio Vermelho

Siga o A TARDE no Google

Adolescente apreendido durante a lavagem do Rio Vermelho - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante por um ato infracional análogo ao crime de roubo na manhã desta segunda-feira, 2, durante a festejo da lavagem do Rio Vermelho.

Ele foi localizado por equipes policiais da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor/Draco), que atuavam de forma velada no evento.

Vítima era uma turista

A vítima era uma mulher de 30 anos, turista residente de Minas Gerais, foi abordada pelo suspeito, que teria puxado seu colar.

Após isso, policiais civis localizaram e apreenderam o suspeito, que foi conduzido à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

Um Auto de Investigação de Ato Infracional (AIAI) foi lavrado na unidade policial especializada, e ele segue custodiado à disposição da Vara da Infância e da Juventude.