Mistério: família inteira some sem deixar rastros e mobiliza a polícia

Uma família de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é alvo de investigação após o desaparecimento de três de seus integrantes no fim de janeiro. A Polícia Civil tenta esclarecer o paradeiro de Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e de seus pais, Dalmira Germann de Aguiar, de 70, e Isail Vieira de Aguiar, de 69.

O primeiro indício do caso surgiu no sábado, 24 de janeiro, quando Silvana publicou uma mensagem nas redes sociais relatando ter se envolvido em um acidente de trânsito. Na postagem, ela dizia estar em boas condições de saúde e recebendo atendimento médico. Apesar disso, hospitais da região não localizaram nenhum registro com o nome da mulher.

No dia seguinte, por volta das 14h, Dalmira e Isail deixaram a residência onde moravam, supostamente com o objetivo de procurar a filha. Desde então, eles também não foram mais vistos. Segundo a investigação, o contato com cada um dos familiares foi interrompido em momentos distintos, o que aumenta as incertezas sobre o que pode ter ocorrido.

O casal é dono de um mercado no bairro onde vive. O estabelecimento permanece fechado desde o dia 25 de janeiro, data em que os pais de Silvana teriam sido vistos pela última vez. A Polícia Civil segue reunindo informações para tentar localizar a família e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.