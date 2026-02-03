Policial militar é baleado na cabeça durante operação no Vale das Pedrinhas

Policial militar foi baleado - Foto: Divulgação | GOVBA

Um policial militar foi baleado na região da cabeça, no bairro do Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 3.

De acordo com a PM, o agente foi atingido por um grupo de homens armados enquanto o 30º Batalhão realizava rondas preventivas durante a Operação Paredão.

Conforme confirmado ao portal A TARDE por uma fonte policial, o agente foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece recebendo atendimento médico especializado. O estado de saúde dele não foi informado.

Reforço do policiamento

"A Polícia Militar da Bahia presta total assistência ao policial e a seus familiares. Paralelamente, foi determinado o reforço do policiamento na localidade, com emprego ampliado de efetivo e ações integradas de patrulhamento, incursões e levantamento de informações", disse a PM em nota.

Segundo a corporação, todos os esforços operacionais e de inteligência estão sendo empregados para "identificar, localizar e prender os autores da ação criminosa, garantindo a responsabilização dos envolvidos e a preservação da ordem pública".

Ônibus sem circular

Diante do ocorrido, os ônibus do transporte público deixaram de atender os bairros do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o serviço foi suspenso por volta das 6h e não há previsão de retorno.

Os moradores do Vale das Pedrinhas devem se deslocar até a região do BRT, enquanto os do Nordeste devem seguir para a região da Amaralina.