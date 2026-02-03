Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Policial militar é baleado na cabeça durante operação no Vale das Pedrinhas

Confronto provocou a suspensão do transporte público na região

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/02/2026 - 7:00 h | Atualizada em 03/02/2026 - 7:33

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Policial militar foi baleado
Policial militar foi baleado -

Um policial militar foi baleado na região da cabeça, no bairro do Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 3.

De acordo com a PM, o agente foi atingido por um grupo de homens armados enquanto o 30º Batalhão realizava rondas preventivas durante a Operação Paredão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforme confirmado ao portal A TARDE por uma fonte policial, o agente foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece recebendo atendimento médico especializado. O estado de saúde dele não foi informado.

Reforço do policiamento

"A Polícia Militar da Bahia presta total assistência ao policial e a seus familiares. Paralelamente, foi determinado o reforço do policiamento na localidade, com emprego ampliado de efetivo e ações integradas de patrulhamento, incursões e levantamento de informações", disse a PM em nota.

Segundo a corporação, todos os esforços operacionais e de inteligência estão sendo empregados para "identificar, localizar e prender os autores da ação criminosa, garantindo a responsabilização dos envolvidos e a preservação da ordem pública".

Leia Também:

Mãe denuncia que madrinha levou filho autista e se recusa a devolvê-lo
Delegada prende homem em flagrante por agredir companheira na Bahia
Lenda do esporte brasileiro é acusado de assédio sexual; entenda

Ônibus sem circular

Diante do ocorrido, os ônibus do transporte público deixaram de atender os bairros do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, o serviço foi suspenso por volta das 6h e não há previsão de retorno.

Os moradores do Vale das Pedrinhas devem se deslocar até a região do BRT, enquanto os do Nordeste devem seguir para a região da Amaralina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

PM polícia militar policial baleado Salvador troca de tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policial militar foi baleado
Play

Vídeo: líder do tráfico e homicida é preso em pousada de luxo na Bahia

Policial militar foi baleado
Play

Bahia: cemitério clandestino ligado ao BDM é encontrado em área de mata

Policial militar foi baleado
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Policial militar foi baleado
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

x