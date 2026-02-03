'Rainha das Cavalgadas' morta na Bahia: o que já se sabe sobre o crime

Jovem tinha 23 anos e o principal suspeito do crime é o companheiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem Karlla Rafaelli de Oliveira Rocha, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na manhã de segunda-feira, 2, na cidade de Várzea Nova, no norte da Bahia. Ela era conhecida por atuar como ‘Rainha das Cavalgadas’ nos festejos do município.

Segundo a Polícia Civil, Karlla foi encontrada com marcas de disparos de arma de fogo dentro da própria residência, onde morava com o companheiro. Os agentes localizaram a jovem já sem vida após denúncias de vizinhos sobre a presença de um cadáver no local.

"Diligências em campo, bem como oitivas, estão em andamento para localizar o suspeito. Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT)", disse a polícia.

Karlla morava com a filha de 4 anos e o companheiro, que é suspeito do crime e está sendo procurado pela polícia. O nome do homem não foi divulgado.

A Polícia Civil abriu investigação na Delegacia Territorial de Várzea Nova para esclarecer as circunstâncias do crime. O caso está sendo tratado como feminicídio.

Sepultamento

O corpo de Karlla Rafaelli de Oliveira Rocha está sendo velado na manhã desta terça-feira, 3, e deverá ser sepultada entre as 8h e 9h desta manhã.

Solidariedade

Após a morte, a Prefeitura de Várzea Nova manifestou pesar pela morte de Karla e prestou solidariedade à família. O município também destacou a campanha ‘Nada Justifica’, que estimula a denúncia de situações de violência ou ameaça contra mulheres.

"Karlla será sempre lembrada pelo seu jeito simples, educado e respeitoso de tratar as pessoas, e pelo carinho com que representava nossa cultura. Como Rainha das Cavalgadas, ela levava alegria, tradição e um sorriso que conquistava a todos por onde passava", diz o comunicado.